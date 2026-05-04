Благојевић: Ђулијани поступио херојски 11. септембра 2001. године

Бивши гувернер америчке државе Илиноис Род Благојевић рекао је да је тужан поводом вијести да је некадашњи градоначелник Њујорка Рудолф Ђулијани у критичном стању у болници и описао га као хероја 11. септембра 2001. године.
"Никада нећу заборавити колико је херојски поступио као градоначелник Њујорка када су терористи напали нашу земљу 11. септембра. Нека га Бог чува", објавио је Благојевић на Иксу.
Just heard the sad news that Mayor Rudy Giuliani is in critical condition. Please join me in praying for his full & complete recovery. I will never forget how heroic he was as Mayor of NY when terrorists attacked our country on 9-11. May God hold him in the palm of His hand.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) May 3, 2026
Хоспитализован Руди Ђулијани, налази се у критичном стању
