Благојевић: Ђулијани поступио херојски 11. септембра 2001. године

04.05.2026 09:04

Род Благојевић
Бивши гувернер америчке државе Илиноис Род Благојевић рекао је да је тужан поводом вијести да је некадашњи градоначелник Њујорка Рудолф Ђулијани у критичном стању у болници и описао га као хероја 11. септембра 2001. године.

"Никада нећу заборавити колико је херојски поступио као градоначелник Њујорка када су терористи напали нашу земљу 11. септембра. Нека га Бог чува", објавио је Благојевић на Иксу.

Хоспитализован Руди Ђулијани, налази се у критичном стању

