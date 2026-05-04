Вјештачка интелигенција бржа од љекара у хитним случајевима? Студија која покреће много питања

Нова студија истраживача са Харвард Медикал Скул показује да вјештачка интелигенција може бити прецизнија од љекара у дијагностиковању пацијената у хитним ситуацијама.
Истраживање објављено у часопису Сајнс анализирало је како напредни АИ модели функционишу у реалним сценаријима ургентне медицине и резултати су изненадили чак и стручњаке.
Посебно је занимљиво што су симулирани услови рада који подсјећају на реалне ситуације у ургентним центрима гдје љекари често раде под притиском времена и са ограниченим информацијама. Управо у таквим околностима АИ је показао потенцијал да унапреди процес доношења одлука и смањи ризик од грешака.
У оквиру студије упоређене су перформансе лекара и АИ система на основу стварних случајева из хитне помоћи. АИ модел је у великом броју ситуација давао тачније или приближније дијагнозе посебно када су информације о пацијентима биле ограничене. То је нарочито важно у првим фазама прегледа када се одлуке доносе брзо и често без комплетне медицинске документације.
У тестовима са више случајева АИ је показао већу стопу тачности у односу на љекаре који су анализирали исте податке. Кључна предност лежи у способности да брзо обради велике количине информација, повеже симптоме са широким спектром могућих стања и препозна обрасце које људи могу превидети.
Такође АИ није подложан умору нити притиску који често утичу на рад медицинског особља.
Иако резултати дјелују импресивно стручњаци упозоравају да АИ није спреман да замијени љекаре. Студија се ослањала на текстуалне податке без директног контакта са пацијентима и без невербалних сигнала који су често кључни у медицини. У реалном окружењу љекари користе много шири спектар информација укључујући физички преглед и комуникацију са пацијентом.
АИ не може да процени емоције бол или комплексне ситуације које захтевају искуство и интуицију љекара. Такође постоји питање одговорности и етике у доношењу медицинских одлука што је област у којој људски фактор и даље има кључну улогу. Због тога стручњаци наглашавају да технологија треба да буде подршка а не замјена.
Истраживачи сматрају да АИ треба посматрати као алат који помаже лекарима а не као замјену. Његова улога може бити друго мишљење у критичним ситуацијама што би смањило број грешака и унапредило квалитет здравствене заштите. У пракси то значи да би љекар могао да користи АИ као додатни извор информација прије доношења коначне одлуке.
Модел сарадње љекар пацијент АИ све више добија на значају јер комбинује брзину технологије и искуство људи уз задржавање одговорности на страни медицинских стручњака. У наредним годинама очекује се да овакви системи постану стандард у болницама посебно у сегментима гдје је брзина реакције пресудна за исход лијечења.
