Logo
Large banner

Вјештачка интелигенција бржа од љекара у хитним случајевима? Студија која покреће много питања

Аутор:

АТВ
04.05.2026 10:19

Коментари:

0
Болница, научник
Фото: pexels/Chokniti Khongchum

Нова студија истраживача са Харвард Медикал Скул показује да вјештачка интелигенција може бити прецизнија од љекара у дијагностиковању пацијената у хитним ситуацијама.

Истраживање објављено у часопису Сајнс анализирало је како напредни АИ модели функционишу у реалним сценаријима ургентне медицине и резултати су изненадили чак и стручњаке.

Посебно је занимљиво што су симулирани услови рада који подсјећају на реалне ситуације у ургентним центрима гдје љекари често раде под притиском времена и са ограниченим информацијама. Управо у таквим околностима АИ је показао потенцијал да унапреди процес доношења одлука и смањи ризик од грешака.

Како је АИ надмашио љекаре

У оквиру студије упоређене су перформансе лекара и АИ система на основу стварних случајева из хитне помоћи. АИ модел је у великом броју ситуација давао тачније или приближније дијагнозе посебно када су информације о пацијентима биле ограничене. То је нарочито важно у првим фазама прегледа када се одлуке доносе брзо и често без комплетне медицинске документације.

У тестовима са више случајева АИ је показао већу стопу тачности у односу на љекаре који су анализирали исте податке. Кључна предност лежи у способности да брзо обради велике количине информација, повеже симптоме са широким спектром могућих стања и препозна обрасце које људи могу превидети.

Стомак абдомен

Здравље

Вјештачка интелигенција може да открије рак панкреаса годинама прије класичне дијагнозе

Такође АИ није подложан умору нити притиску који често утичу на рад медицинског особља.

Гдје АИ још увијек заостаје

Иако резултати дјелују импресивно стручњаци упозоравају да АИ није спреман да замијени љекаре. Студија се ослањала на текстуалне податке без директног контакта са пацијентима и без невербалних сигнала који су често кључни у медицини. У реалном окружењу љекари користе много шири спектар информација укључујући физички преглед и комуникацију са пацијентом.

АИ не може да процени емоције бол или комплексне ситуације које захтевају искуство и интуицију љекара. Такође постоји питање одговорности и етике у доношењу медицинских одлука што је област у којој људски фактор и даље има кључну улогу. Због тога стручњаци наглашавају да технологија треба да буде подршка а не замјена.

Будућност сарадње човјека и машине

Истраживачи сматрају да АИ треба посматрати као алат који помаже лекарима а не као замјену. Његова улога може бити друго мишљење у критичним ситуацијама што би смањило број грешака и унапредило квалитет здравствене заштите. У пракси то значи да би љекар могао да користи АИ као додатни извор информација прије доношења коначне одлуке.

стрес-посао

Економија

Вјештачка интелигенција дијели отказе: Више од 20.000 људи остаје без посла

Модел сарадње љекар пацијент АИ све више добија на значају јер комбинује брзину технологије и искуство људи уз задржавање одговорности на страни медицинских стручњака. У наредним годинама очекује се да овакви системи постану стандард у болницама посебно у сегментима гдје је брзина реакције пресудна за исход лијечења.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

медицина

здравље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Све више младих користи вјештачку интелигенцију за савјете од о личним проблемима

Свијет

Све више младих користи вјештачку интелигенцију за савјете од о личним проблемима

1 д

0
Велика промјена на додјели Оскара, биће преиспитана употреба вјештачке интелигенције

Култура

Велика промјена на додјели Оскара, биће преиспитана употреба вјештачке интелигенције

2 д

0
Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Свијет

Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

3 д

0
Лого и натпис компаније Мета

Наука и технологија

Мета смањује број запослених за 10 одсто

1 седм

0

Више из рубрике

Археолози открили одакле потиче закопано благо Викинга

Наука и технологија

Археолози открили одакле потиче закопано благо Викинга

18 ч

0
Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Наука и технологија

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

20 ч

0
Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

Наука и технологија

Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

20 ч

0
Мјесец

Наука и технологија

Отпадак Маскове ракете удариће у Мјесец почетком августа

20 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner