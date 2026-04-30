Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

30.04.2026 21:14

Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Фото: Weverton Oliveira/Pexels

Научници са Балтичког федералног универзитета „Имануел Кант“ користили су вjештачку интелигенцију да би направили модел за рану дијагнозу рака панкреаса помоћу ЦТ скенирања, саопштило је руско Министарство просвете и науке.

„Ова болест се најчешће открива у касним фазама, када је прогноза веома лоша, а петогодишња стопа преживљавања износи око девет одсто. Нови систем заснован на систему неуронске мреже Ју-Нет може аутоматски да анализира ЦТ снимке и идентификује сумњиве туморе“, истакли су у Министарству за руске медије.

Према риjечима професора Михаила Никитина, дијагностички модел је показао високе перформансе: тачност од 88 одсто, осjетљивост од 98 одсто и специфичност од 98 одсто.

Програм је направљен као систем за подршку у доношењу одлука за лекаре - радиологе, онкологе и хирурге. Систем не само да уочава присуство тумора на снимку, већ га и прецизно означава на ЦТ снимку, готово као искусан љекар.

Постоји могућност откривања малих тумора панкреаса, што је важно за рану дијагнозу.

Доктор

Здравље

Мађарски љекар извео операцију срца насред улице

Модел има низ кључних предности у односу на сличне технологије. Имплементација ове технологије ће убрзати анализу медицинских слика, повећати вероватноћу раног откривања тумора и стандардизовати дијагностику смањењем утицаја субјективних фактора.

У перспективи, ова метода може бити примјењена у другим центрима и регионима, уз прилагођавање локалним протоколима и захтјевима клиничке праксе.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

