Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Научници са Балтичког федералног универзитета „Имануел Кант“ користили су вjештачку интелигенцију да би направили модел за рану дијагнозу рака панкреаса помоћу ЦТ скенирања, саопштило је руско Министарство просвете и науке.
„Ова болест се најчешће открива у касним фазама, када је прогноза веома лоша, а петогодишња стопа преживљавања износи око девет одсто. Нови систем заснован на систему неуронске мреже Ју-Нет може аутоматски да анализира ЦТ снимке и идентификује сумњиве туморе“, истакли су у Министарству за руске медије.
Према риjечима професора Михаила Никитина, дијагностички модел је показао високе перформансе: тачност од 88 одсто, осjетљивост од 98 одсто и специфичност од 98 одсто.
Програм је направљен као систем за подршку у доношењу одлука за лекаре - радиологе, онкологе и хирурге. Систем не само да уочава присуство тумора на снимку, већ га и прецизно означава на ЦТ снимку, готово као искусан љекар.
Постоји могућност откривања малих тумора панкреаса, што је важно за рану дијагнозу.
Здравље
Модел има низ кључних предности у односу на сличне технологије. Имплементација ове технологије ће убрзати анализу медицинских слика, повећати вероватноћу раног откривања тумора и стандардизовати дијагностику смањењем утицаја субјективних фактора.
У перспективи, ова метода може бити примјењена у другим центрима и регионима, уз прилагођавање локалним протоколима и захтјевима клиничке праксе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
24
23
18
23
18
23
01
23
01
Тренутно на програму