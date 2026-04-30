Мађарски љекар извео операцију срца насред улице

Мађарски љекар је извео сложену операцију на отвореном срцу на улици, за коју стручњаци кажу да је јединствена у Мађарској и изузетно ријетка широм Европе.
Национални онколошки институт у Будимпешти саопштио је да је њихов главни хирург, др Жолт Дубоцки, спасао 30-годишњег мушкарца који је био избоден у срце оперишући га директно на улици, јер би транспорт до болнице могао да кошта жртву живота, објавио је портал онкол.ху.
Поред свог примарног посла у онколошком институту, Дубоцки волонтира у јединици за хитне случајеве мађарске непрофитне организације за спасавање у ваздуху.
Његов тим је у недјељу примио хитан позив и по доласку на лице мјеста затекао рањеног човјека који је обилно крварио. Медицинским радницима је одмах било јасно да је потребна хитна операција, али и да је превоз пацијента у болницу превише ризичан.
Из тог разлога, Дубоцки је одлучио да операцију изврши на улици, уместо у стерилним условима операционе сале користећи модерну медицинску опрему.
За седам минута, отворио је човјеку грудни кош и зашио му срце које је још куцало, стабилизујући његово стање за даље лијечење, саопштио је Национални онколошки институт.
Висок ниво професионалног искуства и дисциплине др Дубоцког је огромна предност у његовом раду у служби спасавања живота у ваздухопловној амбуланти, истакао је Национални онколошки институт у Будимпешти.
"Рад и хируршког онколога и спасиоца заснован је на строгим правилима и спроводи се као дио обученог тима. Искуство стечено у операционим салама онколошког института помаже у брзом доношењу одлука, што је изузетно важно у раду ваздушне амбулантне помоћи", рекао је Дубоцки.
Захваљујући његовим одлучним акцијама, жртва је преживјела. Након хитне операције, хеликоптером је пребачен у болницу, гдје му је указана даља медицинска њега, преноси Танјуг.
