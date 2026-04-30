Срби пошумљавали шуму у Аустрији па је запалили

Аутор:

АТВ
30.04.2026 09:55

Фото: Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor

Одбачена цигарета сматра се узроком шумског пожара у долини Лесах у Корушкој, који је избио прије седам дана и проширио се на површину од 110 хектара, а као осумњичени се воде тројица радника, сви држављани Србије.

Како је полиција саопштила, мјесто настанка пожара идентификовано је као подручје на планини Ксавериберг у шуми Промеген. Шумарски радници су тамо прошлог четвртка обављали радове на пошумљавању и сада се сматрају осумњиченима.

Изјаве свједока и снимци из ваздуха довели су истражитеље до мјеста настанка пожара.

„Утврђено је да је узрок пожара са великом вјероватноћом заправо неправилно гашење цигарета шумских радника током извођења радова на пошумљавању“, наводи се у полицијском извјештају.

Осумњичени су тројица српских држављана који су оптужени за изазивање пожара из нехата. Обим штете још није утврђен. Државна управа криминалистичке полиције спроводи даљу истрагу.

Ватрогасци и даље настављају да се боре са преосталим мањим пожарима, који насумично избијају.

Током операције гашења пожара учествовало је чак 150 ватрогасаца, а био је распоређен и дрон опремљен термовизијском камером како би се лоцирала даља жаришта и потом циљано гасила. Локалним ватрогасцима у помоћ су дошле и јединице из Волфсберга и Фелкермаркта. Три хеликоптера су била укључена у напоре гашења пожара.

(Независне)

