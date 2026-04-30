Хороскоп за четвртак: Шта нам доноси посљедњи дан априла?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шта нам звијезде поручују данас?
Слободни ових дана могу започети разговор који ће кренути нормално, али једна реченица може промијенити ток и довести до неспоразума. Заузете чека лијеп провод током празника са партнером. Здравље је добро, али је могућа напетост.
Разговор између партнера може бити коректан, али без дубљег разумијевања, као да причате, а не чујете до краја. Слободни би могли да упознају некога занимљивог. Нема значајнијих упозорења за здравље.
Слободни би могли да ових дана ступе у контакт са неким кога нису раније познавали. Заузети би могли имати несугласице са вољеном особом. Могућ је ментални умор и пад концентрације.
Партнер може наредних дана погрешно схватити вашу намјеру или ријечи, па може доћи до кратке непријатности. Долази лијеп период за слободне јер би их неко ускоро могао заинтересовати. Здравље вам је врло добро.
Могућ је контакт који дјелује мистериозно и привлачно, али комуникација може бити нејасна или збуњујућа. Заузетима наилази миран период након краћих несугласица. Имаћете добру енергију, а пријаће вам и шетња за релаксацију.
Од партнера ћете можда тражити конкретан одговор, али друга страна може остати нејасна или недоречена. Слободни уживају у самоћи и посвећују се раду на себи. Нема значајних упозорења за здравље.
Разговор заузетих са сродном душом наредних дана може кренути лијепо, али се претворити у неспоразум због различитог тумачења. Слободни би могли да започну разговор с неким кога познају из окружења. Здравље је добро.
Слободни, али и заузети могли би рећи нешто отворено симпатији или партнеру, али друга страна схватиће то као критику или притисак. Нема већих здравствених тегоба.
Можете добити поруку или позив од познаника који би могао да постане нешто више или од партнера, али разговор ће отићи у погрешном смјеру због неспоразума. Могући су умор и пад концентрације.
Разговор партнера може бити конкретан, али без емотивног разумијевања, односно више рационално него блиско. Слободни би могли ускоро ступити у емотивну везу са неким кога дуже познају. Могућа је блага напетост.
Можете погрешно ових дана протумачити нечију поруку или намјеру, али комуникација може остати површна или нејасна. Пријаће вам медитација или релаксација током празника.
Могли бисте погрешно протумачити нечију поруку или намјеру, па је боље да закључке не доносите одмах. Здравље вам је врло добро, али пријаће вам мир и тишина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму