Хороскоп за четвртак: Шта нам доноси посљедњи дан априла?

30.04.2026 09:56

Фото: Unsplash

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

Слободни ових дана могу започети разговор који ће кренути нормално, али једна реченица може промијенити ток и довести до неспоразума. Заузете чека лијеп провод током празника са партнером. Здравље је добро, али је могућа напетост.

Бик

Разговор између партнера може бити коректан, али без дубљег разумијевања, као да причате, а не чујете до краја. Слободни би могли да упознају некога занимљивог. Нема значајнијих упозорења за здравље.

Близанци

Слободни би могли да ових дана ступе у контакт са неким кога нису раније познавали. Заузети би могли имати несугласице са вољеном особом. Могућ је ментални умор и пад концентрације.

Рак

Партнер може наредних дана погрешно схватити вашу намјеру или ријечи, па може доћи до кратке непријатности. Долази лијеп период за слободне јер би их неко ускоро могао заинтересовати. Здравље вам је врло добро.

Лав

Могућ је контакт који дјелује мистериозно и привлачно, али комуникација може бити нејасна или збуњујућа. Заузетима наилази миран период након краћих несугласица. Имаћете добру енергију, а пријаће вам и шетња за релаксацију.

Дјевица

Од партнера ћете можда тражити конкретан одговор, али друга страна може остати нејасна или недоречена. Слободни уживају у самоћи и посвећују се раду на себи. Нема значајних упозорења за здравље.

Вага

Разговор заузетих са сродном душом наредних дана може кренути лијепо, али се претворити у неспоразум због различитог тумачења. Слободни би могли да започну разговор с неким кога познају из окружења. Здравље је добро.

Шкорпија

Слободни, али и заузети могли би рећи нешто отворено симпатији или партнеру, али друга страна схватиће то као критику или притисак. Нема већих здравствених тегоба.

Стријелац

Можете добити поруку или позив од познаника који би могао да постане нешто више или од партнера, али разговор ће отићи у погрешном смјеру због неспоразума. Могући су умор и пад концентрације.

Јарац

Разговор партнера може бити конкретан, али без емотивног разумијевања, односно више рационално него блиско. Слободни би могли ускоро ступити у емотивну везу са неким кога дуже познају. Могућа је блага напетост.

Водолија

Можете погрешно ових дана протумачити нечију поруку или намјеру, али комуникација може остати површна или нејасна. Пријаће вам медитација или релаксација током празника.

Рибе

Могли бисте погрешно протумачити нечију поруку или намјеру, па је боље да закључке не доносите одмах. Здравље вам је врло добро, али пријаће вам мир и тишина.

Више из рубрике

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

Занимљивости

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

14 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Стиже изненадна срећа за ова три знака у мају: Све ће им ићи од руке

1 д

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Занимљивости

Три знака излазе из мрачног периода: Више неће бити сами

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп: Шта нам звијезде данас поручују?

1 д

0

