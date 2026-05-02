Logo
Large banner

Велика промјена на додјели Оскара, биће преиспитана употреба вјештачке интелигенције

Аутор:

АТВ
02.05.2026 10:57

Коментари:

0
Фото: Društevna mreža X

Академија филмских умјетности и наука ажурирала је своја правила како би регулисала употребу вјештачке интелигенције у филмовима који се такмиче за Оскаре. Најзначајнија промјена односи се на категорије сценарија, које ће сада дозвољавати да се такмиче само дјела која су написали људи.

Почев од 99. додјеле Оскара, која ће се одржати 2027. године, Академија задржава право да провјери у којој мјери и на који начин је вјештачка интелигенција коришћена у стварању филма. Да би сценарио био прихваћен у категоријама оригиналног или адаптираног сценарија, мораће га у потпуности написати људски аутори. Академија је нагласила да ће наставити да прилагођава правила развоју технологије, али да остаје фокусирана на виједновање и награђивање људске креативности.

Нова правила за глумце

Слична правила су уведена и за глумачке категорије. Улоге ће морати да „доказиво изводе људи уз њихов пристанак“ да би се квалификовале за награду. Промјена долази након што је филм „As Deep as the Grave“ користио генеративну вјештачку интелигенцију да би „оживио“ покојног Вала Килмера на екрану, што је изазвало дебату у индустрији.

Коса

Стил

Његова ћерка Мерцедес Килмер подржала је ову праксу. „Све је почело као начин да се превазиђу ограничења његове болести, али се развило у нешто више, прилику да се постави преседан“, рекла је за емисију „The Today Show“. „Постоје два табора. На једној страни су људи који се осјећају несигурно у индустрији и виде вјештачку интелигенцију као пријетњу, што је разумљиво. На другој страни су млађе генерације, глумци и музичари. И сама сам музичар и познајем много људи који се плаше ове технологије.“

Промјене и у другим категоријама

Академија је такође направила још неколико важних промјена. Глумци ће сада моћи да добију више номинација у истој категорији, што значи да би теоретски могли да се такмиче једни против других. На примјер, глумац попут Џоша О'Конора, који је прошле године глумио у више филмова, могао би да заузме више мјеста у категорији за најбољег глумца ако су његове изведбе довољно високо оцјењене.

Промјена се односи и на категорију Најбољи међународни филм, у којој ће у будућности моћи да се такмиче више филмова из исте земље. Подсјећања ради, француски филм „Анатомија пада“ из 2023. године није испуњавао услове за такмичење у тој категорији, иако је био номинован у другим, укључујући и „Најбољи филм“, јер је Француска као свог представника пријавила филм „Укус живота“, који на крају није номинован.

Ажурирана су и правила за категорије кастинга и фризуре и шминке, а уведене су и смјернице које регулишу начин на који филмске продукције могу да промовишу своје филмове у трци за награде.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

додјела Оскара

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner