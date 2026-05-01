Филм о Мајкл Џексону надмашио сва очекивања, престигао и Опенхајмер

Аутор:АТВ
Коментари:0
Биографски филм о Мајклу Џексону редитеља Антоана Фукуе далеко је премашио очекивања на благајнама, са процјењених 94 до 100 милиона долара на домаћем тржишту и више од 200 милиона долара широм свијета.
„Мајкл“ је велика побједа за Лајонсгејт и њихова најбоља премијера у посљедњих неколико година, извјештава Холивуд Репортер.
Док Лајонсгејт, као студио средње величине, разумљиво покушава да ублажи очекивања наводећи нешто шири распон од 90 до 100 милиона долара, конкурентски студији тешко обуздају своје узбуђење. Филм је само у петак, на дан званичне премијере, зарадио импресивних 38,5 милиона долара, а гледаност публике је брзо достигла изванредне нивое. Привукао је скоро све демографске групе, предвођене црном и женском публиком, што показује да негативне критике критичара нису имале утицаја.
У иностранству, гдје је Џексонова популарност још већа, „Мајкл“ такође биљежи рекордну премијеру са процјењених 114 милиона долара. Једини изузетак је Јапан, гдје филм још није премијерно приказан, али се очекује да ће бити веома популаран. На примјер, постхумни документарац „This Is It“ из 2011. године зарадио је тамо 57 милиона долара од укупно 196 милиона долара на међународним тржиштима.
Сцена
Прије викенда, пројектовано је да ће „Мајкл“ зарадити између 65 и 70 милиона долара у Сједињеним Државама, што би већ било довољно за рекордну премијеру биографског мјузикла, без корекције инфлације.
Ово је надмашило претходне рекордере „Straight Outta Compton“ (60,1 милион долара) и „Bohemian Rhapsody“ (55 милиона долара). Филм је такође имао једну од највећих премијера за било који биографски филм у историји, најбољу премијеру 2026. године за филм који није из франшизе и шесту највећу премијеру у историји Лајонсгејта.
Знаци потенцијала филма били су очигледни већ након премијерних пројекција у сриједу и четвртак, када је зарадио 12,6 милиона долара, више од хитова попут „Дина: Други дио“ и „Опенхајмер“. Снажна усмјена предаја је узела свој данак: филм има оцјену публике од 97 одсто на Rotten Tomatoes, највишу икада за тај жанр, и оцјену А- на CinemaScore-у. Скоро 40 одсто његових прихода долази од IMAX-а и других премијум формата.
Пут филма до завршетка био је дуг. Било је значајних кашњења јер су продуцент Грејем Кинг, Лајонсгејт и породица Џексон одлучили да заврше филм прије него што се прича дотакне оптужби за сексуално злостављање дјеце, које су се први пут јавно појавиле 1993. године.
Буџет филма је порастао са почетних 155 милиона долара на скоро 200 милиона долара због додатног снимања потребног за прераду трећег чина. Иако се већ говори о наставку, неки се питају да ли ће се то икада догодити, јер би било немогуће избјећи мрачније године које су услиједиле.
Иако су почетне пројекције прије три недјеље наговјештавале отварање од 55 до 60 милиона долара, Лајонсгејт је успјешно одиграо на карту носталгије. Успјели су да привуку и гледаоце који ријетко иду у биоскоп и генерацију З. Демографија показује разнолику публику: црни гледаоци чинили су 38% купаца карата на дан отварања, за њима слиједе Латиноамериканци (26%) и бјелци (26%).
Сцена
Предсједник филмске групе Лајонсгејт, Адам Фогелсон, захвалио се у суботу свима који су учествовали, укључујући редитеља Фуку, продуцента Кинга, глумца Џафара Џексона и Џексонову заоставштину. „Прије свега, ово одражава огроман излив љубави публике широм свијета, истичући снагу и виталност биоскопа“, рекао је. „Ако публици дате оно што жели, доћи ће.“
Филм је овог викенда премијерно приказан на 82 тржишта, дебитујући на првом мјесту у 64. У Уједињеном Краљевству и Ирској се очекује да ће зарадити 13,8 милиона долара, што је рекордан дан премијере за биографски музички филм. У Француској, са очекиваних 10,3 милиона долара, филм има најбољи дан премијере за било који биографски филм, побједивши „Опенхајмера“ и „Боемску рапсодију“.
У Мексику се очекује да ће зарадити 9,3 милиона долара, а у Италији 8,1 милион долара, гдје доминира са 69% тржишног удјела. У Њемачкој, гдје је филм имао свјетску премијеру на Берлинском филмском фестивалу, очекује се да ће зарадити 6,7 милиона долара. Бразил такође биљежи снажне резултате, гдје „Мајкл“ има највећу премијеру за холивудски биографски филм. Премијера у Јапану је заказана за јун.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
1 год0
Свијет
1 год0
Сцена
1 год0
Култура
2 год0
Најновије
18
36
18
25
18
20
18
04
18
01
Тренутно на програму