"Нека их неко тужи, ово је чист скандал", водитељи додјеле Оскара оштро критиковани!

16.03.2026

22:24

Додјела Оскара
Фото: Таnjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Водитељи синоћне додјеле Оскара Конан О'Брајан и Кумаил Нанџијани нашли су се на мети изузетно оштрих критика након опаски које су изговорили на сцени Долби театра у Лос Анђелесу.

Јавност им поручује да су погазили сваку мјеру и да су коментари били крајње непримерени.

Провокације на конто Епстина

Конан О'Брајан водио је другу годину заредом Оскар. Како коментаришу на X мрежи, можда због синоћне церемоније добије и тужбу. Напоменуо је прво да ове године први пут од 2012. ниједан Британац није номинован за најбољег глумца и најбољу глумицу. Међутим, наизглед наивина провјера чињеница окренула се на горе.

Oskar

Сцена

"Британски потпарол је рекао: 'Да. Па, барем хапсимо наше педофиле'. Дакле, то вам иде од руке".

Многи су у његовој опасци видјели алузију на имена која се помињу у досијеима Џефрија Епстина, осуђеног педофила, а избјегли су закон односно казну због привилегија или познанства са предатором.

Подсјећања ради, бивши британски принц Ендру ухапшен је раније због повезаности са Џефријем Епстајном, пуштен је из притвора, а истрага је у току. "Очекује се да ће водитељи Оскара уништити индустрију, али шале попут ове показују колико је тешко уравнотежити шокантни хумор са осјетљивим темама пред свјетском публиком", "Луда шала", "Конану О'Брајану попустиле кочнице. Неко би могао да га тужи", пишу на X мрежи, преноси skynews.com. au

Други водитељ још више згрануо

Кумаил Нанџијани је изазвао још већи шок.

"Права је умјетност снимити кратки филм. Мислим да би многи дугометражни филмови прошли једнако добро, ако не и боље, као и кратки филмови. Требало би да узмемо неке од ових дугометражних филмова, прерадимо их у кратке филмове. Уштедите нам време".

Рекао је затим да би филм "It's A Wonderful" требало преименовати у "It's A Wonderful Month", а "The King's Speech" у "The King's Tweet", и на крају "Schindler's List" у ""Schindler's Post-It". Коментарише се да је овакав коментар био крајње неумјесан и уврједљив с обзиром на трагичну и осјетљиву тематику Холокауста коју филм Стивена Спилберга из 1993. године обрађује.

(курир)

