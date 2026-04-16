Професорица завршила иза решетака: Украла опасне вирусе из лабораторије

16.04.2026 11:46

Узорци и апарати у лабораторији
Фото: Pixabay

Соледад Паламета Милер, молекуларна биолошкиња и професорка на Факултету прехрамбеног инжењерства на Универзитету Уникамп у Бразилу, ухапшена је крајем прошлог мјесеца због наводне крађе опасних вируса из универзитетске лабораторије високе биосигурности.

Како је објавио Натуре, полиција је пронашла украдене узорке, а Соледад Паламета Милер је уз кауцију пуштена да се брани са слободе. Бразилска Национална агенција за здравствени надзор (Анвиса) саопштила је да је процијенила пронађене узорке и да они не представљају ризик по здравље људи.

машина за веш

Економија

Повлачи се хиљаду машина за сушење веша, могу да експлодирају

Узорци потенцијално опасних патогена, као што су вируси чикунгуње и денга грознице, налазили су се у Уникамповој лабораторији за вирологију и примењену биотехнологију, која је нивоа биосигурности 3 (БСЛ-3).

Соледад Паламета Милер (36) је неко вријеме радила у тој лабораторији као постдокторанткиња, а сада на том мјесту њен супруг Мајкл Едвард Милер припрема докторат.

Према судском документу до којег је дошао Натуре, један истраживач у тој лабораторији примјетио је још у фебруару да недостаје неколико узорака вируса. Снимци сигурносних камера показали су Милер како напушта лабораторију у необично вријеме, "касно ноћу или врло рано ујутру, увијек носећи нешто".

Чланови лабораторије изразили су забринутост универзитетским званичницима, а обавијештена је и савезна полиција.

Љубав и секс-љубав-љубавни пар

Љубав и секс

Само једно питање открива да ли је ваша веза са партнером здрава

Како је објавила бразилска недјељна телевизијска информативна емисија Фантастицо, полиција је 21. марта спровела претресе на Уникампу и пронашла нестале узорке.

Неки од њих налазили су се у лабораторији на Факултету прехрамбеног инжењерства коју професорка Соледад Паламета Милер дијели са другим истраживачима. Ухапшена је 23. марта након што је полиција утврдила да је покушала да уништи доказе након почетних претреса. Њен супруг Мајкл Милер није ухапшен нити оптужен.

"Пошто је материјал био складиштен на Факултету прехрамбеног инжењерства, гдје је осумњичена професорка радила, одговорност за овакво понашање лежи на њој. Да ли јој је супруг или неко други помогао, утврдиће се током истраге – рекао је за Фантастико Андре Рибеиро, шеф савезне полиције у Кампинасу.

Бањалука

Бања Лука

Измјена саобраћаја мјесец дана у једној бањалучкој улици

Крађа вируса на Уникампу дубоко је узнемирила бразилске вирусологе: "Заједница је збуњена. Ниједан узорак не може да буде изнијет из лабораторије овог нивоа биосигурности без одобрења", рекао је за Натуре др Пауло Санчес, вирусолог на Државном универзитету Сао Пауло у Араракуари.

(Јутарњи лист)

Прочитајте више

Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Свијет

Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

1 ч

0
Спот за прославу јубилеја Апатинске пиваре, бренд Јелен пиво. Александар Стојковић Пикси држи пиво.

Друштво

Апатинска пивара прославља 270 година постојања

1 ч

0
Четири особе повријеђене у судару код Зворника

Хроника

Четири особе повријеђене у судару код Зворника

1 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је са студентима Правног факултета Универзитета у Бањалуци.

Република Српска

Предсједник Републике Српске са студентима Правног факултета

2 ч

4

Више из рубрике

Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Свијет

Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

1 ч

0
Плажа море

Свијет

Туриста преварен на познатој плажи: Кебаб платио 3.300 КМ

2 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Настављамо операције против Хезболаха

3 ч

0
Страх од затварања Ормуског мореуза: Овој земљи пријети несташица хране

Свијет

Страх од затварања Ормуског мореуза: Овој земљи пријети несташица хране

3 ч

0

