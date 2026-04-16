Професорица завршила иза решетака: Украла опасне вирусе из лабораторије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Соледад Паламета Милер, молекуларна биолошкиња и професорка на Факултету прехрамбеног инжењерства на Универзитету Уникамп у Бразилу, ухапшена је крајем прошлог мјесеца због наводне крађе опасних вируса из универзитетске лабораторије високе биосигурности.
Како је објавио Натуре, полиција је пронашла украдене узорке, а Соледад Паламета Милер је уз кауцију пуштена да се брани са слободе. Бразилска Национална агенција за здравствени надзор (Анвиса) саопштила је да је процијенила пронађене узорке и да они не представљају ризик по здравље људи.
Узорци потенцијално опасних патогена, као што су вируси чикунгуње и денга грознице, налазили су се у Уникамповој лабораторији за вирологију и примењену биотехнологију, која је нивоа биосигурности 3 (БСЛ-3).
Соледад Паламета Милер (36) је неко вријеме радила у тој лабораторији као постдокторанткиња, а сада на том мјесту њен супруг Мајкл Едвард Милер припрема докторат.
Према судском документу до којег је дошао Натуре, један истраживач у тој лабораторији примјетио је још у фебруару да недостаје неколико узорака вируса. Снимци сигурносних камера показали су Милер како напушта лабораторију у необично вријеме, "касно ноћу или врло рано ујутру, увијек носећи нешто".
Чланови лабораторије изразили су забринутост универзитетским званичницима, а обавијештена је и савезна полиција.
Како је објавила бразилска недјељна телевизијска информативна емисија Фантастицо, полиција је 21. марта спровела претресе на Уникампу и пронашла нестале узорке.
Неки од њих налазили су се у лабораторији на Факултету прехрамбеног инжењерства коју професорка Соледад Паламета Милер дијели са другим истраживачима. Ухапшена је 23. марта након што је полиција утврдила да је покушала да уништи доказе након почетних претреса. Њен супруг Мајкл Милер није ухапшен нити оптужен.
"Пошто је материјал био складиштен на Факултету прехрамбеног инжењерства, гдје је осумњичена професорка радила, одговорност за овакво понашање лежи на њој. Да ли јој је супруг или неко други помогао, утврдиће се током истраге – рекао је за Фантастико Андре Рибеиро, шеф савезне полиције у Кампинасу.
Крађа вируса на Уникампу дубоко је узнемирила бразилске вирусологе: "Заједница је збуњена. Ниједан узорак не може да буде изнијет из лабораторије овог нивоа биосигурности без одобрења", рекао је за Натуре др Пауло Санчес, вирусолог на Државном универзитету Сао Пауло у Араракуари.
(Јутарњи лист)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
58
12
57
12
56
12
50
12
38
Тренутно на програму