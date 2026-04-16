Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мјере безбједности појачане су у школама широм Турске, након два оружана напада у образовним установама у посљедња два дана, саопштено је из турског Министарства унутрашњих послова.
"Наш главни приоритет је да осигурамо да дјеца уче у безбједном и мирном окружењу. Стога координишемо поступке са другим министарствима. Мјере безбједности појачане су у нашим школама", навели су из Министарства за РИА Новости.
Хроника
Ученик осмог разреда основне школе у Кахраманмарашу убио је јуче деветоро људи у нападу у школи. Дан раније, 14. априла, догодила се пуцњава у школи у Шанлиурфи, гдје је повријеђено 16 људи. Оба нападача извршила су самоубиство након напада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч4
Ауто-мото
2 ч0
Регион
2 ч0
БиХ
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
06
13
03
13
01
12
58
12
57
Тренутно на програму