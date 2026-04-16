Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

16.04.2026 11:20

Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.
Фото: Tanjug/Mevlut Bayraktar/IHA via AP

Мјере безбједности појачане су у школама широм Турске, након два оружана напада у образовним установама у посљедња два дана, саопштено је из турског Министарства унутрашњих послова.

"Наш главни приоритет је да осигурамо да дјеца уче у безбједном и мирном окружењу. Стога координишемо поступке са другим министарствима. Мјере безбједности појачане су у нашим школама", навели су из Министарства за РИА Новости.

Четири особе повријеђене у судару код Зворника

Ученик осмог разреда основне школе у Кахраманмарашу убио је јуче деветоро људи у нападу у школи. Дан раније, 14. априла, догодила се пуцњава у школи у Шанлиурфи, гдје је повријеђено 16 људи. Оба нападача извршила су самоубиство након напада.

