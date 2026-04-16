Четири особе повријеђене у судару код Зворника

Четири особе лакше су повријеђене у судару два аутомобила на магистралном путу Зворник-Милићи у мјесту Дивич, саопштено је данас из зворничке Полицијске управе.
У саобраћајној незгоди, која се догодила јуче, учествовали су аутомобили "сеат" којим је управљала жена чији су иницијали И.Ј. и "шкода" за чијим је управљачем био И.Х, обоје из Тузле.
Предсједник Републике Српске са студентима Правног факултета
Повријеђена лица су се налазила у "сеату" и она су се јавила у Дом здравља Зворник, гдје им је дежурни љекар констатовао лакше повреде.
Полиција је наставља рад на документовању сабраћајне незгоде.
