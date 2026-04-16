Дојаве о бомбама у два сарајевска тржна центра

16.04.2026 09:40

Полиција у Сарајеву провјерава тржне центре "Сарајево сити центар" и "Алта" због дојаве о постављеним бомбама, те се очекују евакуација и контрадиверзиони прегледи.

Портпарол МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић рекла је Срни да је запримљена иста електронска пошта на различите адресе медија и институција, а који се односи на ова два тржна центра.

"Биће поступљено по протоколу за овакве ситуације и провјерена вјеродостојност садржаја и стање на терену", рекла је Новалићева.

