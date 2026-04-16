Logo
Large banner

Сутра без струје 3.000 потрошача

Аутор:

АТВ
16.04.2026 09:32

Коментари:

0
Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

У Братунцу ће сутра без електричне енергије бити 3.000 потрошача због годишњег ремонта трафостанице "Братунац један" и пратећих далековода, најављено је из предузећа Електро-Бијељина.

Од 9.00 до 17.00 часова без струје ће бити потрошачи у ширем центру Братунца и у неколико насеља на руралном подручју.

Радови ће бити обављени на далеководима "Братунац град", "Глогова", "Полом", "Суха Равне", "Подградац", "Сребреница" и "ТРЗ".

Из Електро-Бијељине наводе да су ови радови од великог значаја за систем дистрибуције електричне енергије и апелују на потрошаче да уваже најављени застој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

Братунац

Електро-Бијељина

Далековод

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner