Сутра без струје 3.000 потрошача

У Братунцу ће сутра без електричне енергије бити 3.000 потрошача због годишњег ремонта трафостанице "Братунац један" и пратећих далековода, најављено је из предузећа Електро-Бијељина.
Од 9.00 до 17.00 часова без струје ће бити потрошачи у ширем центру Братунца и у неколико насеља на руралном подручју.
Радови ће бити обављени на далеководима "Братунац град", "Глогова", "Полом", "Суха Равне", "Подградац", "Сребреница" и "ТРЗ".
Из Електро-Бијељине наводе да су ови радови од великог значаја за систем дистрибуције електричне енергије и апелују на потрошаче да уваже најављени застој.
