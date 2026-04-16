Logo
Large banner

Наставак акције "Пирамида", претреси на 24 локације због дроге и оружја

Аутор:

16.04.2026 08:38

Коментари:

0
Фото: АТВ

У току су претреси на 24 локације у ФБиХ и Републици Српској с циљем хапшења особа која се доводе у везу са извршењем кривичних дјела злоупотребе дроге и недозвољено држање оружја.

Како је саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, претреси се врше на 16 локација на подручју Високог, шест на подручју Брезе, те по једне на подручју Сарајева и Источног Сарајева, а спроводе их припадници кантоналног МУП-а, Федералне управе полиције и Полицијске управе Источно Сарајево.

Ријеч је о наставку акције кодног назива "Пирамида" у оквиру које је од почетка године ухапшено 30 лица, извршено 13 претреса на подручју Високог, Олова, Брезе, Вареша и Сарајева.

Пожар у рафинерији нафте

Свијет

Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива

У оквиру ове акције пронађена су више од четири килограма спида, 3,2 килограма марихуане, пет пушака, три пиштоља, ручна бомба, таблете екстази и прибор за конзумирање дроге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

претреси

ФБиХ

кривично дјело

Оружје

Дрога

Акција Пирамида

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Човјека (63) претукли због пива насред улице: Шутирали га у главу док је лежао на земљи

5 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Након удеса избо возача аутобуса, па побјегао

5 ч

0
Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње

Хроника

Пронађено 12 миграната из Судана, илегално ушли у БиХ!

19 ч

1
Предложен притвор Прањићу, Шљиви и Ћорићу за убиство Метановића

Хроника

Предложен притвор Прањићу, Шљиви и Ћорићу за убиство Метановића

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

13

03

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

13

01

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

12

58

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

12

57

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner