Наставак акције "Пирамида", претреси на 24 локације због дроге и оружја

У току су претреси на 24 локације у ФБиХ и Републици Српској с циљем хапшења особа која се доводе у везу са извршењем кривичних дјела злоупотребе дроге и недозвољено држање оружја.
Како је саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, претреси се врше на 16 локација на подручју Високог, шест на подручју Брезе, те по једне на подручју Сарајева и Источног Сарајева, а спроводе их припадници кантоналног МУП-а, Федералне управе полиције и Полицијске управе Источно Сарајево.
Ријеч је о наставку акције кодног назива "Пирамида" у оквиру које је од почетка године ухапшено 30 лица, извршено 13 претреса на подручју Високог, Олова, Брезе, Вареша и Сарајева.
У оквиру ове акције пронађена су више од четири килограма спида, 3,2 килограма марихуане, пет пушака, три пиштоља, ручна бомба, таблете екстази и прибор за конзумирање дроге.
