Пронађено 12 миграната из Судана, илегално ушли у БиХ!

Аутор:Бојан Носовић
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње данас су на путном правцу Гацко- Невесиње пронашли групу миграната.
“У групи је 12 миграната држављана Судана. Илегално су ушли у БиХ”, каже извор АТВ-а.
Мигранти су у послијеподневним сатима довезени у просторије ПУ Требиње а онда ће након обраде бити предати Служби за послове са странцима, канцеларија у Требињу.
“У задње вријеме се број миграната повећава, поготово на подручју општине Билећа”, каже АТВ-ов извор.
