Пронађено 12 миграната из Судана, илегално ушли у БиХ!

Бојан Носовић
15.04.2026 17:23

1
Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње
Фото: АТV

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње данас су на путном правцу Гацко- Невесиње пронашли групу миграната.

“У групи је 12 миграната држављана Судана. Илегално су ушли у БиХ”, каже извор АТВ-а.

Мигранти из Судана
Мигранти из Судана

Мигранти су у послијеподневним сатима довезени у просторије ПУ Требиње а онда ће након обраде бити предати Служби за послове са странцима, канцеларија у Требињу.

Мигранти из Судана
Мигранти из Судана

“У задње вријеме се број миграната повећава, поготово на подручју општине Билећа”, каже АТВ-ов извор.

Мигранти из Судана
Мигранти из Судана

