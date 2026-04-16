Отишао у Турску по "холивудски осмијех", вратио се без иједног зуба

Отац двоје деце из енглеског Хартфордшира, Џон Дентон (34), каже да би волио да “врати вријеме” и промијени одлуку да отпутује у Турску како би поправио “распадајуће” зубе.
У јануару 2020. године, Џон је доживио тешку саобраћајну несрећу, због које су му извађени предњи зуби ради постављања цјевчице за дисање. Током опоравка, добио је металне имплантате у вилици и, како каже, све је постало изузетно тешко - посебно прање зуба.
У једном тренутку, како каже, зуби су почели да се “распадају“, а пошто се обратио стоматологу у Великој Британији схватио је да не може приуштити лијечење које је коштало око 34.000 евра.
Џон тврди да се ситуација додатно погоршала, да је стално осјећао болове и да није могао нормално да се храни, преноси Mirror.
Како би ријешио проблем, одлучио је да потроши 4.000 евра и отпутује у Турску, у јануару ове године, како би добио “нови осмјех“. Послије уградње 14 имплантата, тврди да је био у “неподношљивим боловима”, а његови доњи зуби су “испали” пошто се вратио кући.
Туриста преварен на познатој плажи: Кебаб платио 3.300 КМ
Када је поново отпутовао у Турску на контролу, у марту, тврди отац из Хартфордшира, зубар је одлучио да уклони све имплантате, умјесто да их поправи. То је учинио док је Џон био под седативима.
“Сада не могу да поједем ни торту и жао ми је што сам урадио ову процедуру”, казао је.
Џон је подијелио болне детаље након прве интервенције у клиници.
“Сјећам се да сам се пробудио и није било ничега (ниједног зуба). Осим предњег који је био мало болан, сви остали су били чврсти. Није било потребе да их све уклоне. Био је то шок када сам схватио да су сви извађени. Послије сам се затворио у себе“, присјетио се.
“У поређењу са овим, био сам у бољем стању пре одласка у Турску. Знам да су неки људи овде дошли и добили сјајне зубе, али то није био случај“, додао је.
Џон је, прије него што је отишао у Турску, добио неколико понуда од стоматолога.
“Навикао сам да покривам уста када разговарам с људима и нисам се смијао. Добио сам много понуда од стоматолога у Турској и одабрао једног који је био средња опција, јер сам мислио да је то сигурна опција. Имали су добре рецензије и били су међу ријетким клиникама које нису форсирале клијенте да одмах резервишу долазак, па су дјеловали искрено“, објаснио је.
Пошто је платио почетни износ за лијечење, Џон тврди да је морао да плати још 900 евра када је стигао у клинику.
“Све је дјеловало убрзано“, сјећа се Џон.
Провео је шест сати у стоматолошкој столици, док су му уградили 14 имплантата, а сљедећег дана су му уградили нове зубе. У почетку, био је задовољан, али убрзо су почели проблеми.
“Када сам се вратио, био сам заиста срећан. Осјећао сам болове и мислио да је то дио процеса. Пошто су лијекови престали да дјелују, бол је постала несношљива”, додао је.
Џон тврди да су привремени доњи зуби убрзо испали.
“Такође, нисам могао да их перем јер су били толико болни, било је неподношљиво“, казао је.
По повратку у Турску, у марту ове године, имплантати су уклоњени под објашњењем да су били “неуспјешни”, наводи Џон.
Клиника му је понудила да плати уградњу протезе или да добије дјелимичан повраћај новца (3.100 евра), што је и изабрао.
“Ако ово не ријешим, уништиће ми везу. Сваки дан се будим у лошем расположењу и не желим да идем на посао, што утиче на моје рачуне и приходе. Количина бола коју сам преживио, морам поново да прођем кроз све то“, закључио је.
