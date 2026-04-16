Важно упозорење о туширању за старије од 50 година

16.04.2026 08:08

За многе људе туширање д‌јелује као најједноставнији дио дана. Ујутро или навече укључи се вода, уђе под туш, опере тијело и коса – и то је то.

Међутим, дерматолози упозоравају да ствари нису баш тако једноставне.

Погрешан редослијед може утицати на кожу и косу

Наиме, велики број људи тушира се "погрешним редослиједом", што може утицати на то да кожа и коса не буду потпуно чисти. То није озбиљан проблем, али није ни идеално – поготово ако се вјерује да рутина даје максималан ефекат.

Додатну компликацију доноси и чињеница да јутарње и вечерње туширање имају различите предности, па би рутину требало прилагодити сопственим потребама.

Стручњаци такође савјетују да се избјегава кориштење чврстих сапуна. Иако д‌јелују безазлено, могу бити превише агресивни за кожу и уклонити њена природна уља.

Да ли је потребно туширати се сваки дан?

Можда и најважније питање – да ли се заиста треба туширати сваки дан?

Према мишљењу дерматолога, одговор је не, нарочито за особе старије од 50 година. У неким случајевима свакодневно туширање може чак и штетити кожи.

Зашто се након 50. не препоручује свакодневно туширање

Како објашњава др Никол Негбенебор, дерматолошка хирургиња са Универзитета Ајова, кожа с годинама производи мање природних уља и постаје тања због губитка колагена. Управо зато склонија је исушивању, посебно уз често туширање.

Дерматолог др Брајан Тој додатно појашњава да многи сапуни уклањају природна уља која одржавају кожу хидратизованом и заштићеном. Осим тога, лојне жлијезде с временом постају мање активне, па је кожа природно сувља, посебно на лицу и ногама.

Дуги и врући тушеви додатно погоршавају стање јер још брже уклањају заштитни слој са коже. Исто важи и за одређене врсте сапуна, попут антибактеријских и дезодорантних.

Зато стручњаци савјетују да туширање буде кратко, уз млаку воду и благе препарате.

Колико често се туширати након 50. године

Не постоји универзално правило које важи за све. Учесталост туширања зависи од нивоа физичке активности, количине знојења и спољашњих услова.

Према ријечима др Тоја, особа која је мање активна и већину времена проводи у затвореном простору током зиме може се туширати и два пута седмично.

С друге стране, неко ко живи у топлој и влажној клими и физички је активан може имати потребу за знатно чешћим туширањем.

Др Негбенебор препоручује туширање два до три пута седмично или сваки други дан, нарочито код особа са сувом кожом. Између тога могуће је одржавати хигијену прањем појединих дијелова тијела, попут пазуха или препона.

Наравно, ако дође до знојења или запрљања, туширање је потребно – али уз млаку, а не врућу воду и благе препарате.

Савјети за његу коже након 50. године

Дерматолози наглашавају да је хидратација кључна. Након туширања кожу треба њежно обрисати ручником, али је оставити благо влажном, а затим нанијети хидратантну крему. На тај начин „закључава“ се влага у кожи.

Препоручују се благи производи без мириса и са што мање додатака. С годинама је често потребно прећи на гушће креме или масти које пружају интензивнију његу.

Др Тој истиче да хидратација треба бити свакодневна навика јер је то једини начин да се ублажи сувоћа коже.

Све ово показује да се тијело мијења с годинама, а с њим и потребе за његом. Као што се мијења исхрана или суплементација, потребно је прилагодити и начин туширања – колико често, али и како се туширамо.

