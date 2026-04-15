Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

Буђење с главобољом честа је појава која може имати различите узроке од лоших навика до здравствених проблема. Један од најчешћих, али често непрепознатих узрока је апнеја у сну, поремећај дисања током ноћи који смањује ниво кисеоника и нарушава квалитет сна.
Дехидрација је такође чест разлог. Недовољан унос течности током дана може довести до јутарње главобоље, уз симптоме попут жеђи, умора и вртоглавице.
Мигрена и друге врсте главобоља често се јављају управо ујутро, а могу бити праћене мучнином, осјетљивошћу на свјетло и јаким болом. Додатни узрок може бити и бруксизам, односно шкргутање зубима током сна, које ствара напетост у вилици и мишићима лица.
На појаву главобоље утичу и алкохол, претјерана употреба лијекова против болова, као и стрес, анксиозност и депресија.
Иако су узроци често безазлени, понављајуће или јаке главобоље могу указивати на озбиљније проблеме. У том случају важно је потражити савјет љекара, посебно ако су присутни додатни симптоми.
