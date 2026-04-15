Logo
Large banner

Пар ухапшен због рањавања мушкарца: Нанијели му тешке повреде ока

Аутор:

АТВ
15.04.2026 10:58

Коментари:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Београдска полиција, по налогу Првог основног јавног тужилаштва, ухапсила је јуче пар који је у суботу брутално претукао и ранио 35-годишњег мушкарца испред ТЦ "Рајићева", сазнаје "Телеграф.рс".

Жртва је задобила тешке повреде ока, а свему је претходила свађа око дјевојке.

Београдска полиција лишила је слободе Јелену Ч. (28) и њеног партнера Уроша И. (36) због сумње да су у суботу извршили брутални напад на једног тридесетпетогодишњака. Према информацијама из истраге, напад се догодио након вербалног сукоба који је убрзо прерастао у физичко насиље са тешким посљедицама.

Маказама на жртву: Тешка повреда ока

Истрага указује на то да су осумњичени жртву прво претукли, а потом су употребљене и маказе. Несрећни мушкарац је том приликом задобио језиве повреде, а љекари су констатовали тешку повреду ока, због чега је хитно хоспитализован.

Љубомора и свађа око дјевојке

Иако се у почетку сумњало на различите мотиве, извор близак истрази наводи да је до крвавог обрачуна дошло због свађе око дјевојке. Још увијек није прецизирано да ли је у питању ранији сукоб или тренутна љубоморна сцена која је измакла контроли.

Правне посљедице и квалификација дјела

Обоје осумњичених су задржани по налогу Првог ОЈТ у Београду, али им се на терет стављају различита кривична дела:

Јелена Ч. (28) се терети за наношење тешких тјелесних повреда.

Урош И. (36) одговараће за насилничко понашање.

"Њима је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у оквиру којих ће бити саслушани у надлежном тужилаштву," наводи извор.

Истрага је у току, а очекује се да ће свједочење оштећеног, након што његово здравствено стање то дозволи, расвијетлити све детаље овог бруталног инцидента који је узнемирио Београђане и који је објављен на друштвеним мрежама.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Београд

Насиље

физички напад

Свађа

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner