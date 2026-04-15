Пар ухапшен због рањавања мушкарца: Нанијели му тешке повреде ока

Аутор:АТВ
Београдска полиција, по налогу Првог основног јавног тужилаштва, ухапсила је јуче пар који је у суботу брутално претукао и ранио 35-годишњег мушкарца испред ТЦ "Рајићева", сазнаје "Телеграф.рс".
Жртва је задобила тешке повреде ока, а свему је претходила свађа око дјевојке.
Београдска полиција лишила је слободе Јелену Ч. (28) и њеног партнера Уроша И. (36) због сумње да су у суботу извршили брутални напад на једног тридесетпетогодишњака. Према информацијама из истраге, напад се догодио након вербалног сукоба који је убрзо прерастао у физичко насиље са тешким посљедицама.
Истрага указује на то да су осумњичени жртву прво претукли, а потом су употребљене и маказе. Несрећни мушкарац је том приликом задобио језиве повреде, а љекари су констатовали тешку повреду ока, због чега је хитно хоспитализован.
Иако се у почетку сумњало на различите мотиве, извор близак истрази наводи да је до крвавог обрачуна дошло због свађе око дјевојке. Још увијек није прецизирано да ли је у питању ранији сукоб или тренутна љубоморна сцена која је измакла контроли.
Обоје осумњичених су задржани по налогу Првог ОЈТ у Београду, али им се на терет стављају различита кривична дела:
Јелена Ч. (28) се терети за наношење тешких тјелесних повреда.
Урош И. (36) одговараће за насилничко понашање.
"Њима је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у оквиру којих ће бити саслушани у надлежном тужилаштву," наводи извор.
Истрага је у току, а очекује се да ће свједочење оштећеног, након што његово здравствено стање то дозволи, расвијетлити све детаље овог бруталног инцидента који је узнемирио Београђане и који је објављен на друштвеним мрежама.
