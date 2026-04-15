Тежак удес на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути по путу

АТВ
15.04.2026 10:26

Тешка саобраћајна незгода догодила се на ауто-путу Е-75, на дионици између Лапова и Велике Плане, а снимци са лица мјеста свједоче о силини удара.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', у удесу је учествовало путничко возило које је, под још неразјашњеним околностима, завршило потпуно преврнуто на крову. На снимку до ког је дошла редакција види се уништен аутомобил и дијелови расути по коловозу.

Возач превезен у болницу

Према првим информацијама, возач аутомобила је повријеђен. Екипе Хитне помоћи су брзо реаговале и пружиле му прву помоћ на лицу мјеста, након чега је транспортован у најближу здравствену установу.

Информације о степену његових повреда се још увијек чекају.

Увиђај у току, саобраћај отежан

Припадници саобраћајне полиције су на терену и врше увиђај. Због озбиљности удеса и возила које се налази насред коловоза, саобраћај на овом дијелу ауто-пута се одвија успорено, а на возаче се апелује да буду максимално опрезни.

