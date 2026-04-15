Службеник Суда БиХ ухапшен због проневјере одузетог новца

Аутор:Огњен Матавуљ
Службеник Суда БиХ С.Б. (32) ухапшен је на граничном прелазу Иваница због сумње да је починио кривично дјело проневјере у служби.
Хапшење је усљедило након што је в.д. предсједнице Суда БиХ против њега поднијела пријаву Тужилаштву БиХ, које је одмах издало наредбу СИПА за лишење слободе.
”Хапшење је извршено на граничном прелазу Иваница, приликом покушаја изласка осумњиченог из БиХ. Осумњичени се терети да је као референт специјалист за извршење кривичних санкција и евиденцију привремено одузетих предмета у Суду БиХ незаконито присвојио већи износ готовог новца који је био похрањен у Суду БиХ”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
Додају да ће након испитивања осумњиченог тужилаштво донијети одлуку о даљим активностима у предмету.
