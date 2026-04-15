Младић (18) пао са крова: Задобио тешке повреде

АТВ
15.04.2026 08:53

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Синоћ око 19 часова, момак стар 18 година пао је са крова зграде бивше азотаре у Новом Саду.

Према првим информацијама, он се на овом мјесту налазио заједно са пријатељицом (16) иначе руском држављанком, и заједно су конзумирали алкохол. Он се у једном моменту неспретно окренуо након чега је пао на плочник у оквиру комплекса у Новом Саду.

Она је покушала да га помјери на сигурно, а потом је позвала полицију. Доласком на лице мјеста полиција је затекла оба актера догађаја.

Момак је са тешким повредама и свјесном стању превезен у КЦВ, сазнаје се од извора блиског истрази.

Полиција је обавила увиђај, обавјештен је тужилац, а према првим информацијама, нема елемената кривичног дјела, а пад са висине је за сада окарактерисан као несрећни случај, преноси Блиц.

