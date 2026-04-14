Logo
Large banner

Сцена која кида душу - Пас Душка Вујошевића на сахрани легендарног тренера

Аутор:

АТВ
14.04.2026 15:38

Коментари:

0
Сахрана Душка Вујошевића
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Другарица Жута испред цркве, дирљиви моменти на Новом гробљу

Легендарни Душко Вујошевић у уторак, 14.априла одлази на вјечни починак.

Након комеморације која је била веома емотивна и која се одржала у Скупштини града Београда, Вујошевићеви пријатељи, породица, али и људи који га нису познавали лично, а поштовали су га, окупили су се да му одају почаст на Новом гробљу.

У мору људи, како преноси Курир појавио се и један пас који је заузимао посебно мјесто у срцу Душка Вујошевића. У питању је лабрадор - другарица Жута, а фотографије пса који је дошао да се опрости од свог пријатеља и власника, као и дирљив снимак, обишли су Србију, али и регион.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

16

53

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

16

43

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

16

38

Додик: Британске и њемачке дипломате нуде Вукановићу министарско мјесто у Сарајеву

16

30

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner