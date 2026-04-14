Сцена која кида душу - Пас Душка Вујошевића на сахрани легендарног тренера

Другарица Жута испред цркве, дирљиви моменти на Новом гробљу
Легендарни Душко Вујошевић у уторак, 14.априла одлази на вјечни починак.
Након комеморације која је била веома емотивна и која се одржала у Скупштини града Београда, Вујошевићеви пријатељи, породица, али и људи који га нису познавали лично, а поштовали су га, окупили су се да му одају почаст на Новом гробљу.
Duletov pas Žuta 💔💔💔 pic.twitter.com/P0JMIRWhrr— Marija (@detepartizana70) April 14, 2026
У мору људи, како преноси Курир појавио се и један пас који је заузимао посебно мјесто у срцу Душка Вујошевића. У питању је лабрадор - другарица Жута, а фотографије пса који је дошао да се опрости од свог пријатеља и власника, као и дирљив снимак, обишли су Србију, али и регион.
