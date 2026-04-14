Фочак оптужен за убиство ловачког пса

Основни суд у Фочи потврдио је оптужницу против В.Ш. (64) из села Кремин код Фоче због убиства једног ловачког пса и рањавања другог.
У оптужници се наводи да се све одиграло 17. новембра 2024. године. Према оптужници В.Ш. је недалеко од своје куће из препављене ”паповке” М-59/66 испалио најмање два метка од којих је један погодио пса расе ”плот гонич”, власништво Ж.М, усљед чега је угинуо. Други метак је погодио ловачког пса расе ”словачки коп”, власништво Р.П, кога је тешко ранио.
Након убиства власник убијеног пса је од В.Ш. одузео пушку, да је не би сакрио, те је предао полицијским службеницима ПУ Фоча. У претресу куће осумњиченог одузето је 18 метака за ту пушку.
Окружно јавно тужилаштво у Требињу В.Ш. је на терет ставља да је починио кривична дјела мучење и убијање животиња, те недозвољено посједовање оружја и муниције из које је пуцао.
