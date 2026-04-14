Познат идентитет Бањалучанина који је убијен у Загребу, приведен малољетник из Градишке

Аутор:

Огњен Матавуљ
14.04.2026 15:19

полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

У оквиру истраге убиства Милорада Поповића (22) из Бањалуке, који је ликвидиран у кући у загребачком насељу Шестине, хрватска полиција привела је малољетног М.Б. (17) из Градишке, сазнаје АТВ.

Према информацијама из истраге М.Б. је затечен у кући, у којој се убиство догодило, и спроведен је на даљу криминалистичку обраду.

Довођен у везу с кријумчарењем миграната

”Ради се о малољетнику који пролази кроз полицијске евиденције МУП-а Републике Српске. У више наврата је привођен, довођен је у везу са кријумчарењем илегалних миграната преко границе са Хрватском и већ пролази кроз казнену евиденцију”, каже добро обавјештени извор АТВ-а.

Сутра пуни 18 година

Како сазнајемо М.Б. је рођен у Градишци и био је настањен на подручју Лакташа. У питању је ”старији малољетник” који ће сутра 15. априла напунити 18 година. Са убијеним Поповићем се наводно познавао од раније и обојица су у Хрватској боравили нелегално.

Убијен хицем у главу и груди

Према писању медија у Хрватској убиство се догодило у недјељу око 23 часа у изнајмљеном стану који је, по свему судећи, требао служити као илегална коцкарница. Убијени Поповић је на тијелу имао двије простријелне ране, једну у предјелу главу и другу на прсима.

Шта је мотив убиства засада није познато и то је предмет даље истраге којом руководи Жупанијско државно одвјетништво у Загребу.

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић су осумњичени због убиства Аднана Метановића

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бомбу одложио након преговора: Огласила се полиција о драми у Котор Варошу

2 ч

0
Фочак оптужен за убиство ловачког пса

Хроника

Фочак оптужен за убиство ловачког пса

3 ч

0
Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран

Хроника

Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

16

53

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

16

43

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

16

38

Додик: Британске и њемачке дипломате нуде Вукановићу министарско мјесто у Сарајеву

16

30

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

