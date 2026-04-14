Познат идентитет Бањалучанина који је убијен у Загребу, приведен малољетник из Градишке

Аутор:Огњен Матавуљ
У оквиру истраге убиства Милорада Поповића (22) из Бањалуке, који је ликвидиран у кући у загребачком насељу Шестине, хрватска полиција привела је малољетног М.Б. (17) из Градишке, сазнаје АТВ.
Према информацијама из истраге М.Б. је затечен у кући, у којој се убиство догодило, и спроведен је на даљу криминалистичку обраду.
”Ради се о малољетнику који пролази кроз полицијске евиденције МУП-а Републике Српске. У више наврата је привођен, довођен је у везу са кријумчарењем илегалних миграната преко границе са Хрватском и већ пролази кроз казнену евиденцију”, каже добро обавјештени извор АТВ-а.
Како сазнајемо М.Б. је рођен у Градишци и био је настањен на подручју Лакташа. У питању је ”старији малољетник” који ће сутра 15. априла напунити 18 година. Са убијеним Поповићем се наводно познавао од раније и обојица су у Хрватској боравили нелегално.
Према писању медија у Хрватској убиство се догодило у недјељу око 23 часа у изнајмљеном стану који је, по свему судећи, требао служити као илегална коцкарница. Убијени Поповић је на тијелу имао двије простријелне ране, једну у предјелу главу и другу на прсима.
Шта је мотив убиства засада није познато и то је предмет даље истраге којом руководи Жупанијско државно одвјетништво у Загребу.
