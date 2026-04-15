Возачи, будите на опрезу: АМС издао упозорење

У западним и сјеверозападним крајевима Републике Српске коловози су јутрос мокри или влажни, док је видљивост због магле смањена у котлинама и уз ријечне токове, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Српске.
Ha дионицама кроз усјеке, скрећу пажњу на учестале ситније одроне. Спорије се вози на мјестима гдје се изводе радови, па из АМС-а возаче позивају да на овим мјестима возе са повећаном пажњом и поштују привремено постављену саобраћајну сигнализацију.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Каракај три – Дрињача, као и на дионици магистралног пута Бањалука четири – Бањалука пет због радова на изградњи прикључка јавне инфраструктуре на дионицу.
Ступа на снагу одлука Владе: Гориво јефтиније за 0,10 КМ по литру
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина 2013 и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова је измијењен режим саобраћаја до краја године.
Због извођења радова на изградњи приступне саобраћајнице за чвориште “Омарска” на дијелу магистралног пута Ламовита-Ивањска измијењен је режим саобраћаја до 1. јуна, као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ – Хум /Шћепан Поље/.
На магистралном путу Градишка – Козарска Дубица на улазу у Орахову возачима се скреће пажњу на активирано клизиште због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим саобраћаја.
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-пута на Коридору “Пет це”” од моста Руданка /укључујући мост/ до тунела Путниково брдо два измијењен је режим саобраћаја на дијелу магистралног пута Руданка-Добој.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака. Саобраћај ће бити успорен са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута /брзог пута/ Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара. Радови на овој дионици биће настављени на прољеће како би до краја идуће године била окончана комплетна реконструкција пута од Клашница до фонтане на улазу у Бањалуку.
До 20. априла стижу важне вијести: Ова три знака добиће позив
Због минирања на каменолому “Рогоушићи” доћи ће до обуставе саобраћаја на дијелу магистралног пута Подроманија – Мокро – Сумбуловац – Рогоушићи – Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици магистралног пута граница РС/ФБиХ Лапишница -Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом између 12.00 и 16.00 часова, до 17. маја.
На магистралном путу Приједор – Козарска Дубица, на дионици Приједор – Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, као и на регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, преноси Срна.
У ФБиХ на магистралном путу Тузла-Бијељина /Бањ Брдо/ путничка возила до 3,5 тоне саобраћају једном траком, наизмјенично, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
Због редовног сервисирања тунелске цијеви тунела Иван, смјер Брадина-Тарчин, затворен је улаз на ауто-пут на наплатном мјесту Брадина, те је укључење на ауто-пут преусмјерено на наплатно мјесто Тарчин.
Због извођења неопходних радова на дионицама ауто-пута Сарајево сјевер – Подлугови и Сарајево запад – Лепеница саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
Партнерки дао да повуче ''само три црте'': Жена преминула на лицу мјеста
На граничним прелазима БиХ јутрос нема дужих задржавања при преласку границе.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а гранични прелаз Каракај отворен је за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
