Лото резултати: Извучени бројеви у 30. колу

Лото резултати 30. кола, које је извучено 14. априла 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 10, 20, 35, 16, 18, 24, 28. Није било срећног добитника.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 600.000 KM извучени су бројеви:
38, 32, 22, 30, 35, 24, 16.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.430.000 KM извучени су бројеви:
34, 14, 9, 38, 24, 33, 15.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 30. колу износила је 550.000 KM, извучени су бројеви:
1 6 9 3 6 6
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
