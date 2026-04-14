Дјечак одговором гануо многе: "Само је породица битна"

Аутор:АТВ
Коментари:0
У недјељу се прослављао један од најрадоснијих хришћанских празника Васкрс, а тим поводом екипа Ред ТВ-а питала је грађане на улицама Београда шта им је најважније када је у питању трпеза за Васкрс. Одговор једног дјечака, одушевио је многе.
На питање новинара шта му је најважније када је трпеза за Васкрс у питању, дјечак није споменуо ни раскошна јела, можда неки поклон или нешто што би у материјалном смислу имало вриједност за њега.
Његов одговор гануо је многе јер заправо оно што је поручио и јесте једино вриједно:
Шта је то што највише волиш да видиш за ручак на столу?
Па да се породице друже. Љубав око стола, и све тако најбоље што може, зато што је Ускрс вријеме које је најбоље за породицу да се окупи. Божији празник!
Браво, то је можда најљепши одговор који смо добили и потпуно у праву.
Шта ти највише волиш од хране да ли ти је можда битно шта је на столу или је битно да сте сви заједно?
Да смо сви заједно. Није битно шта је на столу. Неко можда нема, можда и има, али свеједно, само је породица битна у свему томе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму