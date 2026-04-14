Дјечак одговором гануо многе: "Само је породица битна"

АТВ
14.04.2026 20:00

Dječak daje izjavu
Фото: Instagram/Redportal/screenshot

У нед‌јељу се прослављао један од најрадоснијих хришћанских празника Васкрс, а тим поводом екипа Ред ТВ-а питала је грађане на улицама Београда шта им је најважније када је у питању трпеза за Васкрс. Одговор једног д‌јечака, одушевио је многе.

На питање новинара шта му је најважније када је трпеза за Васкрс у питању, д‌јечак није споменуо ни раскошна јела, можда неки поклон или нешто што би у материјалном смислу имало вриједност за њега.

Његов одговор гануо је многе јер заправо оно што је поручио и јесте једино вриједно:

Шта је то што највише волиш да видиш за ручак на столу?

Па да се породице друже. Љубав око стола, и све тако најбоље што може, зато што је Ускрс вријеме које је најбоље за породицу да се окупи. Божији празник!

Браво, то је можда најљепши одговор који смо добили и потпуно у праву.

Шта ти највише волиш од хране да ли ти је можда битно шта је на столу или је битно да сте сви заједно?

Да смо сви заједно. Није битно шта је на столу. Неко можда нема, можда и има, али свеједно, само је породица битна у свему томе.

Више из рубрике

Ален Шеранић на конференцији за новинаре

Друштво

Шеранић: То су патолошке лажи!

24 мин

0
Преминуо дугогодишњи радник РТРС-а Томислав Гранолић

Друштво

Преминуо дугогодишњи радник РТРС-а Томислав Гранолић

1 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Друштво

Креће помоћ за гориво: Ово су пријављене пумпе

4 ч

0
Додик донирао потребан износ за лијечење Елене Бруић: Покривене терапије за цијелу годину

Друштво

Додик донирао потребан износ за лијечење Елене Бруић: Покривене терапије за цијелу годину

4 ч

0

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

Почео ТВ дуел Минића и Станивуковића

Лото резултати: Извучени бројеви у 30. колу

Колико је поуздана онлајн куповина?

