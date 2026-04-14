Додик донирао потребан износ за лијечење Елене Бруић: Покривене терапије за цијелу годину

Одлуком предсједника СНСД-а Милорада Додика тринаестогодишњој дјевојчици Елени Бруић из Градишке, која има тумор на мозгу, дониран је износ који покрива њене терапије за цијелу годину, саопштила је мајка дјевојчице Слађана Бруић.
Елена од фебруара прошле године користи такозване паметне терапије, а прије мјесец дана су јој додате још једне, док лијек који јој је потребан није на списку фондова у Европи.
Породица је успијевала да лијек приушти захваљујући помоћи хуманих људи, а прије пар дана јој је одлуком Додика дониран износ који покрива терапије за цијелу годину.
Она је захвалила Додику што је инсистирао на доношењу закона и формирању Фонда солидарности “Душа дјеце”.
“Немам ријечи којима могу да изразим нашу захвалност. Хвала људима који су допринијели овом чину. Хвала Фонду солидарности `Душа дјеце` Републике Српске који сноси трошкове лијечења у Турској и директору Фонда Јасминки Вучковић која је од самог почетка уз нас”, написала је Бруићева за “Инстаграму”.
Елени је прошле године у Турској успјели одстранити дио тумора на мозгу, а она даље мора ићи најмање двије године на терапије.
Мјесечна терапија, која није на попису лијекова здравствених фондова у Европи, износи 4.000 евра.
