Logo
Large banner

Мајкић: Срамно ликовање опозиционих странака због пораза Орбана

14.04.2026 15:08

Коментари:

4
Сенатор Републике Српске Душанка Мајкић рекла је Срни да је несхватљиво и срамотно ликовање опозиције из Српске због изборног пораза Виктора Орбана, који је велики пријатељ српског народа, као и да је невјероватно колико зла они желе властитом народу.

Мајкићева је навела да опозиција из Српске у томе види једину шансу да добије изборе.

"Срамотно је ово што се данас дешава", рекла је Мајкићева и додала да је за грађане Републике Српске неприхватљиво такво понашање опозиционих странака.

Она је додала да опозиција из Републике Српске једину Орбанову ману види у изузетним односима које је годинма градио и гајио са Републиком Српском и Србијом.

"Са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и предсједником Србије Александром Вучићем, Орбан је изградио изузетне односе који су представљали основ за добар живот и рад у наредном периоду", рекла је Мајкићева, преноси Срна

Подијели:

Тагови :

Душанка Мајкић

Виктор Орбан

опозиција

Сенатор

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Република Српска

Влада Српске објелоданила детаље организације дуела Минића и Станивуковића

2 ч

0
На првој фотографији је Горан Петрушић у колицима. На другој фотографији Горан Петрушић сједи са Небојшом Дринићем.

Република Српска

Не насједајте на преваре Небојше Дринића и помозите Горану Петрушићу

2 ч

5
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Здравље дјеце не смије бити предмет манипулација

3 ч

0
Конференција за медије поводом "информације која се појавила у медијима, а према којој је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату три милиона КМ Синдикалној организацији рудника "Нова Љубија" из Приједора. На конференцији су Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце" Јасминка Вучковић

Република Српска

"Новац Фонда солидарности користи се искључиво за лијечење дјеце"

3 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

16

53

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

16

43

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

16

38

Додик: Британске и њемачке дипломате нуде Вукановићу министарско мјесто у Сарајеву

16

30

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner