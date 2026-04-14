Мајкић: Срамно ликовање опозиционих странака због пораза Орбана

Сенатор Републике Српске Душанка Мајкић рекла је Срни да је несхватљиво и срамотно ликовање опозиције из Српске због изборног пораза Виктора Орбана, који је велики пријатељ српског народа, као и да је невјероватно колико зла они желе властитом народу.
Мајкићева је навела да опозиција из Српске у томе види једину шансу да добије изборе.
"Срамотно је ово што се данас дешава", рекла је Мајкићева и додала да је за грађане Републике Српске неприхватљиво такво понашање опозиционих странака.
Она је додала да опозиција из Републике Српске једину Орбанову ману види у изузетним односима које је годинма градио и гајио са Републиком Српском и Србијом.
"Са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и предсједником Србије Александром Вучићем, Орбан је изградио изузетне односе који су представљали основ за добар живот и рад у наредном периоду", рекла је Мајкићева, преноси Срна
