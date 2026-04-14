Минић: Здравље дјеце не смије бити предмет манипулација

АТВ
14.04.2026 13:49

Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су неистините тврдње да се средства намијењена за лијечење дјеце преусмјеравају у привреду.

"Такве информације шире они који су или неупућени или свјесно, злонамјерно и бездушно обмањују јавност", навео је Минић.

Појаснио је да су Фонд солидарности Републике Српске и Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству два потпуно одвојена фонда са јасно дефинисаним намјенама и начинима финансирања.

"Здравље дјеце није и не смије бити предмет манипулација", написао је Минић на "Иксу".

