Минић: Здравље дјеце не смије бити предмет манипулација

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су неистините тврдње да се средства намијењена за лијечење дјеце преусмјеравају у привреду.
"Такве информације шире они који су или неупућени или свјесно, злонамјерно и бездушно обмањују јавност", навео је Минић.
Фонд солидарности Републике Српске и ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Републике Српске су два потпуно одвојена фонда, са јасно дефинисаним намјенама и начинима финансирања.— Саво Минић (@minic_savo) April 14, 2026
Појаснио је да су Фонд солидарности Републике Српске и Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству два потпуно одвојена фонда са јасно дефинисаним намјенама и начинима финансирања.
"Здравље дјеце није и не смије бити предмет манипулација", написао је Минић на "Иксу".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму