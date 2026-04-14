Logo
Large banner

"Новац Фонда солидарности користи се искључиво за лијечење дјеце"

Аутор:

АТВ
14.04.2026 13:45

Коментари:

3
Конференција за медије поводом "информације која се појавила у медијима, а према којој је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату три милиона КМ Синдикалној организацији рудника "Нова Љубија" из Приједора. На конференцији су Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце" Јасминка Вучковић
Фото: РТРС

Информација која се појавила у медијима, а према којој је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату три милиона КМ Синдикалној организацији рудника "Нова Љубија" из Приједора, гнусна је лаж која се више не смије дешавати.

Истакла је директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце", Јасминка Вучковић.

"Ова информација је изазвала велику пометњу. Требало ми је много времена да повријеђеним родитељима објасним да ми то нисмо урадили и да нисмо дирали новац који се налази на рачуну за лијечење дјеце. Ако се бавите овим послом, морате знати шта радите и шта говорите", истакла је Вучковићева.

Она је нагласила да се новац Фонда солидарности може трошити искључиво и само за потребе лијечења дјеце.

"Звали су ме родитељи дјеце која се лијече, који су били у паници да ли ће Фонд имати средстава. Можете замислити какав је страх ушао у родитеље те дјеце која, можда, поново треба да иду у болницу на лијечење. Нечија бахатост или прикупљање јефтиних поена могу да угрозе пословање", додала је она.

Шеранић: Патолошке лажи које се износе су неприхватљиве

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић, такође је истакао да је ријеч о гнусној лажи.

"Када говоримо о лажима, замислите да имате политичара Небојшу Дринића који се сними у кући болесног човјека и изнесе овакве дезинформације", рекао је Шеранић и додао: "Влада Српске нема утицај на Управни одбор овог Фонда."

Министар је навео да је потпуно погрешно користити такав приступ у овим ситуацијама.

"Патолошке лажи које се износе су неприхватљиве", поручио је Шеранић.

Он је још једном скренуо пажњу јавности на чињеницу да постоје два различита фонда солидарности.

Подсјећамо, Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, познатији као Фонд солидарности "Душа дјеце", финансира искључиво дијагностику и лијечење дјеце до 18 година у иностранству, онда када то није могуће у здравственим установама у Републици Српској, нити у установама изван Српске са којима Фонд здравственог осигурања РС има потписан уговор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (3)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner