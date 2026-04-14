Кошарац отказао учешће на сајму због присуства Шмита

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац отказао је учешће на данашњој церемонији отварања Међународног сајма привреде у Мостару због присуства Кристијана Шмита.
- Не желим да дијелим простор са човјеком који је нанио огромно политичко зло Републици Српској и њеним институцијама кроз политички монтиран процес против предсједника /СНСД-а/ Милорада Додика - навео је Кошарац.
Он је оцијенио да је Шмит додатно контаминирао политичке односе у БиХ и никоме ништа добро није донио.
- Сви који иоле мисле добро БиХ треба да инсистирају на његовом одласку, умјесто што му пружају гостопримство - нагласио је Кошарац, који је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Он је напоменуо да је мостарски сајам значајна манифестација, коју ресорно министарство традиционално подржава.
- Захваљујем организаторима на позиву, али резолутно одбијам да будем у истом простору са Шмитом - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.
