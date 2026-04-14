Logo
Large banner

Кошарац отказао учешће на сајму због присуства Шмита

Аутор:

АТВ
14.04.2026 12:04

Коментари:

0
Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац отказао је учешће на данашњој церемонији отварања Међународног сајма привреде у Мостару због присуства Кристијана Шмита.

- Не желим да дијелим простор са човјеком који је нанио огромно политичко зло Републици Српској и њеним институцијама кроз политички монтиран процес против предсједника /СНСД-а/ Милорада Додика - навео је Кошарац.

илу-авион-10042026

Он је оцијенио да је Шмит додатно контаминирао политичке односе у БиХ и никоме ништа добро није донио.

- Сви који иоле мисле добро БиХ треба да инсистирају на његовом одласку, умјесто што му пружају гостопримство - нагласио је Кошарац, који је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Он је напоменуо да је мостарски сајам значајна манифестација, коју ресорно министарство традиционално подржава.

илу-коса-фризура

- Захваљујем организаторима на позиву, али резолутно одбијам да будем у истом простору са Шмитом - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

38

13

32

13

29

13

14

13

13

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner