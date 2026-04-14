Све више људи одлаже одлазак у пензију: Ово је кључни разлог за такву одлуку

Финансијске прилике све снажније утичу на одлуке о одласку у пензију, а све је извјесније да ће људи морати да раде и у каснијој животној доби како би покрили основне трошкове.
Према анализи коју је спровео "Economist Enterprisea" уз подршку инвестиционе куће Нувен, тек сваки пети радник у Сједињеним Америчким Државама каже да жели да остане дуже на тржишту рада зато што воли свој посао.
Одлажу пензионисање због животних трошкова
Готово половина испитаника као главни разлог одлагања наводи све веће животне трошкове.
Истраживање се заснива на анкети спроведеној међу 2.063 радника са пуним радним временом у средњим и великим компанијама у Сједињеним Америчким Државама, пише Моје вријеме.
Око трећине испитаника већ је посегнуло за средствима из својих пензионих планова кроз позајмице или превремена повлачења новца.
Према подацима инвестиционог гиганта Вангуард, прошле године забиљежен је рекордан удио Американаца који су начели штедњу из пензионих фондова како би пребродили финансијске потешкоће.
Такви потези често носе и пенале, те додатно одлажу одлазак у пензију.
"Људи су спремни да жртвују дугорочне циљеве због краткорочних потреба“, рекао је Matt Terry из "Economist Enterprisea" за ЦБС.
"Многи закључују да ће морати да раде неколико година дуже јер им је новац потребан одмах."
Млађи радници осјећају притисак неизвјесности
Најпесимистичнији су припадници Генерације З, који очекују да ће у пензију отићи чак 5,2 године касније него што би желели. За поређење, припадници Генерације З процјењују одлагање од 3,9 година.
Иако су на почетку каријере, и млађи радници већ осећају притисак неизвјесности и трошкова, што додатно наглашава размјере проблема.
Парадоксално, иако би већина Американаца жељела да ради до 65. године, стварност је другачија. Подаци "Transamerica Center for Retirement Studies" показују да је медијана старости за пензионисање 62 године. Разлог су често околности на које радници не могу да утичу, попут здравствених проблема или губитка посла.
Истовремено, финансијска припремљеност за пензију остаје слаба. Просјечна уштеђевина 55-годишњака износи око 50.000 долара, наводи се у анализи која се позива на податке Прудентиал Финанциала.
Економска неизвјесност
Истраживање потврђује и тренд назван „греат stay“. Све више радника одлучује да остане на постојећим радним местима уместо да тражи нове прилике. Разлози су спорије запошљавање и економска неизвесност.
Чак шест од десет испитаника каже да би радије изабрало дугорочну сигурност посла него већу плату или боље бенефиције.
Готово трећина радника у посљедњих пет година престала је активно да тражи нови посао управо због страха од губитка сигурности. То потврђује и пад такозване стопе отказа (удио радника који добровољно напуштају посао), која је у фебруару пала на 1,9 одсто - најнижи ниво у више од пет година, преноси Блиц.
