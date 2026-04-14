Имате танку косу? Ове фризуре су прави избор за вас

Ако имате танку косу, вјероватно сте се бар једном запитали како да јој додате волумен, текстуру без превише стилизовања.
Добра вијест? Све почиње правим избором фризуре. Уз одговарајући облик шишања, чак и танка коса може изгледати пуније, живље и модерније.
У наставку откривамо фризуре које посебно ласкају танкој коси и чине да изгледа гушће него што заиста јесте.
Раван, прецизно ошишан боб (без слојева) је прави трик за визуелно гушћу косу. Оштри крајеви стварају илузију пуноће, док дужина до браде или тик испод вилице додатно наглашава волумен.
Ова фризура је идеалан избор ако желите минималистички, али и изглед који не захтијева много стилизовања.
Дужи боб (лоб) са благим таласима је магија ако је танка коса ваш проблем исти јој даје танкој покрет и димензију.
Кључ је у суптилним таласима који стварају утисак слојевитости без стварног губитка густине. Ова фризура је савршена за оне који желе опуштен, али његован изглед.
Ако је ваша коса танка, добро рјешење може бити и пикси кат, онај који је прославио Линду Евангелисту 90-их (ако вам је било потребно додатно увјерење о томе колико је шик).
Кратке фризуре попут пикси кат-а могу бити изненађујуће добар избор за танку косу. Уз мало текстуре на тјемену, коса добија висину и волумен. Плус, ова фризура отвара лице и даје софистициран, самоувјерен осјећај.
Иако се често савјетује избегавање степенова код танке косе, истина је да добро постављени, благи слојеви могу додати покрет без проређивања крајева.
Фокус треба да буде на лаганим, готово неприметним слојевима који уоквирују лице и чине да ваша коса добија волумен, те самим тим делује гушће.
Било да су у питању завјесе или оне благо разбарушене, шишке могу визуелно згуснути косу, посебно оне у предњем дијелу, односно краће шишке.
Оне додају димензију фризури и одвлаче пажњу са танке структуре власи.
Без обзира на избор фризуре, неколико трикова може направити велику разлику. Када сушите косу, окрените је наопачке како бисте подигли коријен и креирали волумен.
Користите лагане производе за волумен (попут пјене, креме и спреја за текстуру) и избјегавајте тешке регенераторе на тјемену – наносите их само по дужини косе, са фокусом на крајевима косе. Благи раздјељак са стране може инстант додати пуноћу и може бити ваш трик за волумен када вам се чини да ништа друго не функционише, пише Љепота и здравље.
