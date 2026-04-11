Фризура која брише године: Ове шишке подмлађују без фенирања

11.04.2026 14:01

Жена са кратком косом.
Фото: Pexels

Ако већ неко вријеме размишљате о промјени фризуре, али вам је мука од идеје да свако јутро стојите испред огледала са феном у руци, постоји тренд који рјешава тачно тај проблем.

Без превише труда, без савршеног стилизовања и без оног осјећаја да коса мора да „стоји под конац“ да би изгледала добро.

У питању су „wispy“ (перутаве) шишке – танке, лагане и намјерно несавршене. И управо зато су тренутно свуда.

Шишке које не траже дисциплину, него опуштеност

За разлику од класичних, густих шишки које захтијевају прецизност и свакодневно намјештање, ова варијанта иде потпуно другим путем. Не прекривају чело у потпуности, већ га само додирују, правећи ефекат мекоће и свјежине на лицу.

То је она врста промјене коју примијетите одмах, али не изгледа као да сте се „превише потрудили“.

Зато их многи описују као најлакши начин да освјежите изглед без драстичног шишања. Дјелују модерно, али не агресивно, женствено, али без напора. И што је најважније, изгледају добро чак и када нису савршено намјештене.

Зашто су сви одједном почели да их носе?

Овај стил није настао преко ноћи. Дуго је био дио корејске „beauty“ сцене, гдје се већ годинама форсира природан изглед и коса која се не „мучи“ да би изгледала лијепо.

Сада су га преузеле и познате жене које диктирају трендове, од Џене Ортеге до Селене Гомез, Камиле Кабељо, Зои Кравиц и Суки Вотерхаус. Свака их носи другачије, али ефекат је исти - лице дјелује мекше, млађе и опуштеније.

И то је разлог зашто су експлодирале на мрежама. Не изгледају као тренд који траје једну сезону, већ као нешто што се лако уклапа у свакодневни живот.

Фризура која вам штеди вријеме, а не изглед

Највећа предност ових шишки је то што не траже дисциплину. Не морате да их фенирате сваког јутра, не морате да их стално поправљате, не морате ни да бринете ако мало „падну“.

Управо та њихова неуредност ради у вашу корист.

Могу се носити раздвојене, благо разбарушене или потпуно равне, у зависности од расположења. Ако желите сређенији ефекат, довољан је фен и округла четка. Ако немате времена, прсти и мало спреја за текстуру већ раде посао. Суштина овог тренда јесте да не тражи да мијењате рутину, већ да је поједноставите.

Промјена која не дјелује као обавеза

За разлику од озбиљнијих шишки које захтијевају константно одржавање и брзо постају напорне, ова верзија оставља простор за грешку. Израстају природно, не стварају онај „критични период“ када не знате шта ћете с њима и не обавезују вас на свакодневно стилизовање.

Зато их многи бирају као безбједан први корак када желе промјену. Дају ефекат, а не траже жртву. И можда је баш то разлог зашто су постале најтраженија фризура овог прољећа.

(Она.рс.)

