Станкица Стојановић за АТВ о стајлингу Трампа Млађег и Бетине Андерсон: Интересантна динамика

07.04.2026 22:09

Станкица Стојановић, модни креатор и инфлуенсерка
Фото: АТВ

Модни стилиста Станкица Стојановић коментарисала је за АТВ данашњи стајлинг сина Доналда Трампа, Доналда Трампа Млађег и његове вјеренице Бетине Андерсон, америчког модела, инфлуенсерке и филантропкиње.

"Они гдје год да се појаве, увијек је то отприлике та нека интересантна динамика, он некако смирује ситуацију, а она гледа да некако искочи из ти неких шина класике", рекла је Стојановићева.

Она је истакла да Трамп Млађи, што се тиче стајлинга, увијек иде на сигурну карту, а његова вјереница Бетина увијек истиче лијепу женственост.

"У њему има та нека интересантна динамика, никад није досадно, он је неко ко држи све по контролом, увијек иде на класик, увијек је стабилност и став", рекла је Стојановићева.

Каран Додик и Цвијановић на Форуму

Република Српска

Цвијановић: Посјета Трампа Млађег огромна част за Републику Српску

Она је подсјетила како су некад прву даму САД-а Меланију Трамп чак одбијали неки стилисти и дизајнери да је облаче, а данас можемо слободно рећи да је једна од љепше и боље обучених жена.

"Мислим да ће и у овом случају бити исто тако", рекла је Стојановићева коментаришући стил Бетине Андерсон.

Модни стилиста Станкица Стојановић коментарисала је за АТВ данашњи стајлинг сина Доналда Трампа, Доналда Трампа Млађег и његове вјеренице Бетине Андерсон, америчког модела, инфлуенсерке и филантропкиње.

"Они гдје год да се појаве, увијек је то отприлике та нека интересантна динамика, он некако смирује ситуацију, а она гледа да некако искочи из ти неких шина класике", рекла је Стојановићева.

Она је истакла да Трамп Млађи, што се тиче стајлинга, увијек иде на сигурну карту, а његова вјереница Бетина увијек истиче лијепу женственост.

"У њему има та нека интересантна динамика, никад није досадно, он је неко ко држи све по контролом, увијек иде на класик, увијек је стабилност и став", рекла је Стојановићева.

Она је подсјетила како су некад прву даму САД-а Меланију Трамп чак одбијали неки стилисти и дизајнери да је облаче, а данас можемо слободно рећи да је једна од љепше и боље обучених жена.

"Мислим да ће и у овом случају бити исто тако", рекла је Стојановићева коментаришући стил Бетине Андерсон.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јорганска навлака са отвором

Стил

Сјећате ли се навлака с рупом у средини? Ево чему су заправо служиле

6 ч

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.

Стил

Жене полудјеле за овим триком: "Рецесијски фриз" штеди новац и вријеме

9 ч

0
Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.

Стил

Која боја косе чини да изгледамо млађе?

1 д

0
Жена у тексас јакни са руксаком на рамену.

Стил

Модни водич за прољеће 2026: Ове тексас јакне су нови хит

4 д

0

