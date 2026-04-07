Жене полудјеле за овим триком: "Рецесијски фриз" штеди новац и вријеме

Ријеч "рецесија" се посљедњих мјесеци појављује у готово свим аспектима економије, а индустрија љепоте није имуна на ова чудна времена.
И док не можемо са сигурношћу да знамо гдје ствари иду, можемо да доносимо паметне одлуке када је у питању трошење наших долара. Ушао је: "рецесијски фриз", ријеч која је постала популарна на ТикТоку, форумима и другим мјестима.
Рецесијски фриз нема никакве везе са опадањем косе, већ се односи на смањење трошкова везаних за шишање, фарбање и стилизовање косе. То не значи да треба да радите све сами или да пређете на фарбе из кутије, али значи да треба да бирате боје и стилове косе који се лакше израстају и који нису толико скупи од почетка.
Такође, то значи да треба да искористите производе за негу косе на најбољи могући начин и чак научите како да изводите одређене технике стилизовања да не бисте стално трошили новац за сједиште у фризерској столици. У суштини, рецесијски фриз се односи на стратегијско планирање ваше рутине његе косе за максималну дуговјечност, минимално одржавање и паметно трошење.
Цијена шишања за жене и фарбање многима није занемарљива ставка за буџет, па смањење учесталости одласка у фризерски салон чак и на пола може да вам уштеди стотине долара. Звучи прилично добро, зар не?
Што се више удаљавате од природне боје косе, то ће ваши фризерски посјети бити скупљи. Учините супротно и уштедићете више. Размислите о рецесијској плавој или бронди, тамнијој нијанси плаве која се суптилније израста, или пребаците се на врло фине минималне праменове око лица умјесто фарбања цијеле косе, савјетује Мат Рез, познати колориста.
"Покушајте да избјегнете мијењање или подизање ваше основне или природне боје. Ово ће створити мање линија боје како коса расте, што ће вам омогућити да издржите дуже између ретуширања", каже он.
Тонирање косе између посета салону је начин да продужите трајање боје. Ово можете урадити у салону, али постоје и сјајни производи професионалног нивоа које можете користити код куће. Ови производи неутралишу наранџасте тонове, додају сјај и могу повећати свјетлост или топлину у зависности од жељеног изгледа.
Поред тонирања косе између посјета, побрините се да не штетите својој коси користећи шампоне који уклањају вашу боју.
"Ако фарбате косу ријеђе, очување боје између посета подразумијева спрјечавање изблиједелих тонова и сјаја. Његово тајно оружје су шампони без сулфата, који су намијењени за косу третирану бојом", додаје он.
Опредијелите се за фризуре које је лако одржавати
Исто тако, изаберите фризуре које се лако израстају, а не стилове који захтевају стално одржавање. Размислите о дугим слојевима, меким шаговима или оштрим шишкама које задржавају облик како расту, па можете да продужите вријеме између посјета салону без да ваша коса изгледа запуштено. Ове фризуре нуде флексибилност, функционишу са вашом природном текстуром и не захтевају честа шишања да би изгледале лијепо.
Здрава коса не само да изгледа боље, она боље држи производе за стилизовање, не блиједи брзо и осигурава да не морате често да идете у фризерски салон.
"Здрава коса која је правилно негована увек ће бити сјајна и рефлективнија", додаје стручњак.
Изаберите шампоне и третмане за јачање и никада не прескочите дан за дубинско третирање.
Будите паметни у вези са прекривањем сједих
Одлазак у фризерски салон на свака два до четири недјеље ради редовног прекривања сједих није пријатељски према рецесијском фризу. Умијесто тога, Рез савјетује да се од почетка оприједелите за стратегију у вези са бојом. Његов савјет је да од свог колористе тражите мешавину праменова, средњих праменова и праменова у нижим тоновима како би се сива боја боље уклопила.
"Баланс ове три боје ће скренути пажњу са беле као 'сиве' и створити беспријекорно израстање", каже он.
Ако обожавате добар бловоут и често сједите у фризерској столици сваке друге недјеље (или чешће) да бисте добили свој "поправак", учење како да себи урадите сјајан бловоут може вам уштедјети много новца. Погледајте видео снимке на YоуТубе и пратите своје омиљене стилисте на друштвеним мрежама како бисте научили основе употребе округле четке, креме за стилизовање и фенирања, преноси РеалСимпле.
