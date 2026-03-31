3 модна правила за ниске девојке: Како визуелно издужити фигуру

Аутор:

АТВ
31.03.2026 10:40

Коментари:

0
Moda žena djevojka
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Џена Ортега важи за једну од најбоље обучених младих глумица данашњице, али њен стил није само тренди - он је и изузетно паметан.

Иако није висока, она уз помоћ пажљиво бираних комада успијева да изгледа виткије и више. Њени модни трикови су једноставни, али веома ефикасни, па их свака дјевојка може промјенити.

Ако желиш да визуелно издужиш фигуру и изгледаш елегантније, ово су три њена кључна модна правила која треба да усвојиш.

1. Висок струк је твој најбољи савезник

Један од најчешћих трикова које Ортега користи јесте гардероба са високим струком – панталоне, сукње или шортсеви.

Висок струк подиже линију ногу и ствара илузију дужих ногу, што аутоматски издужује целу фигуру.

Како да носиш:

  • Комбинуј панталоне високог струка са краћим топом
  • Увуци мајицу у сукњу или панталоне

2. Монохроматски стил за ефекат висине

Глумица често бира одјевне комбинације у једној боји или сличним нијансама – црно на црно, беж на беж и слично. Једна боја од главе до пете „не прекида“ силуету, па тијело изгледа дуже и складније.

Савјети:

  • Бирај неутралне тонове (црна, бијела, сива, беж)
  • Комбинуј различите текстуре исте боје
  • Избјегавај јаке контрасте који „сијеку“ фигуру

3. Уски кројеви и вертикалне линије

Џена Ортега ретко бира превише широку гардеробу. Умјесто тога, преферира комаде који прате линију тијела или имају вертикалне детаље, преноси Стил.

Уска одјећа издужује фигуру, док вертикалне линије додатно наглашавају висину.

Како да примијениш:

  • Бирај хаљине уз тијело или благо струкиране моделе
  • Носите капуте са равним, дугим кројем
  • Пругасти комади нека имају вертикалне шаре

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

