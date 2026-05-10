Опрез ако путујете кроз Хрватску: На нову превару не насједајте

Преваре данас постају све софистицираније и опасније, а грађани се све теже могу заштитити од све увјерљивијих метода којима се служе преваранти.
Некада су сумњиве поруке и лош језик били јасан знак преваре, но данас криминалци користе вјештачку интелигенцију, лажне интернет странице и детаљно осмишљене сценарије како би жртвама извукли новац или личне податке.
Посебно забрињава чињеница да преваранти све чешће опонашају банке, државне институције, доставне службе па чак и чланове породица.
Грађанима стижу поруке које изгледају потпуно аутентично, с логотипима познатих компанија и повезницама које на први поглед дјелују вјеродостојно. Довољно је само неколико секунди непажње да особа остане без приступа рачуну или без новца.
Сада се шири превара путем мобилних уређаја. Наиме, возачима су на телефоне у Хрватској, али и Босни и Херцеговини, почеле пристизати поруке због наводне неплаћене казне.
"Друго упозорење, прије проведбе. Поштовани власниче возила: Аутоматски сустав за обраду прекршаја потврдио је да казна за ваше возило (прекорачење брзине) није плаћена у законском року. Према чланку 52. Закона о прекршајима, овај случај је пребачен у одјел за секундарну наплату. Посљедице закашњелих казни: Плати се двострука казна. Покретање поступка проведбе пореза на доходак. Забрана продуљења возачке дозволе. Рок за плаћање без закашњелих накнада: 23:59, 10. свибња 2026. Службени портал за упите и плаћање: хттпс://епркгисеја.цц/хр (Изравна повезница: Одговорите “1” за отварање случаја и преглед доказа)", наводи се у поруци која је класична превара.
Подсјетимо, Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) поново упозорава јавност, да је у току слична организована и континуирана кампања слања лажних СМС порука грађанима Босне и Херцеговине у којима се неовлаштено користе називи државних институција, укључујући ИДДЕЕА БиХ и друге органе надлежне за област саобраћаја и безбједности.
