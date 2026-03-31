Logo
Large banner

Огласио се генерални конзул Хрватске након напада у Бањалуци

Аутор:

АТВ
31.03.2026 10:22

Коментари:

17
Хрватски конзулат у Бањалуци
Фото: Анадолија

Зоран Пиличић, генерални конзул Републике Хрватске у Бањалуци, огласио се синоћ 30. марта, поводом напада на конзула првог реда у овом граду вече раније, осуђујући овај немили чин и позивајући институције да пронађу и процесуирају починиоце.

Пиличић је за синоћњи Дневник РТВ ХБ рекао да се догодио један немили чин који су сви дужни осудити.

"У средишту Бањалуке догодио се чин, када је хрватски конзул, акредитирани дипломат у генералном конзулату, и његов брат физички нападнути, тучени, и да тако кажем натјеривани скоро пола сата по улицама Бањалуке. Кад су их достигли, опет су их тукли", рекао је Пиличић.

Он каже да су им упућивали увредљиве ријечи и називали их усташама.

Додаје да су конзул и његов брат у реду и да није било тежих физичких повреда те да су у питању повреде попут хематома, модрица и огреботина.

Старац, посао.jpg

"Можете мислити који је шок кад вас скоро десетак младих људи нападне. Страх хоће ли неко повући нож шрафцигер или нешто слично, страх је што ће се се десити у томе свему", истакао је Пиличић додајући да су о свему овоме институције обавјештене.

Према његовим ријечима интервенисала је полиција и она, како каже, предузима све своје радње.

Пиличић очекује проналазак починилаца и да све институције у БиХ и Републици Српској процесуирају починиоце овог напада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

нападнут хрватски конзул

Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner