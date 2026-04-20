Побиједио на изборима па позвао на "обнављање дијалога са Русијом"

Бивши предсједник Бугарске Румен Радев, чији политички блок Прогресивна Бугарска убједљиво води на парламентарним изборима у тој земљи, позвао је на обнављање дијалога са Русијом.
Он је новинарима рекао да ће Бугарска остати на европском путу, али да јој је потребно више критичко размишљање када се ради о спољној политици.
Радев је подсјетио да су на обнављање дијалога са Русијом раније позвали лидери Француске, Белгије, Њемачке и других европских земаља.
Он је нагласио да је неопходна ангажованост са циљем обликовања безбједносне архитектуре Европе у будућности и заустављања деиндустријализације, преноси "Раша тудеј".
"Уколико желимо стварну стратешку економију, Европа мора озбиљно да размисли о томе како ће осигурати своје ресурсе, јер без енергетских ресурса не можемо да говоримо о конкурентности", истакао је Радев.
Он сматра да ЕУ подрива себе такозваним моралним вођством у ономе што је описао као "свијет без правила".
Радев је додао да је ЕУ потребна практичнија политика.
Према тренутним резултатима, након 96,4 одсто пребројаних гласова, Прогресивна Бугарска убједљиво води на изборима са 44,7 одсто добијених гласова.
