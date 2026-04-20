Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

Огњен Матавуљ
20.04.2026 14:48

Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио држављанина Грузије Ноу Твалабеишвилија на 10 година затвора због учешћа у крађи 2.000.000 марака од Јелке Шајић, власнице бањалучке мјењачнице.

Пресуда је изречена након што је судско вијеће жалбу одбране одбило као неосновану и у том дјелу потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци.

Жртви мора вратити 2.020 долара

Дјелимично је уважена жалба оштећене Јелке Шајић, односно њеног адвоката Јадранка Пилиповић и суд је одлучио да је Твалабеишвили дужан да жртви врати 2.020 долара. Ради се о новцу који је код њега пронађени након хапшења. Остатак украденог новца жртви није досуђен и упућена је на парницу са захтјевом за надокнаду штете.

Грузину 10 година затвора за крађу два милиона марака

Твалабеишвили је оглашен кривим за тешку крађу коју је починио заједно са сународником Г.П. и још двије особе.

Пратили мјењачницу и власницу

Спектакуларна крађа изведена је 14. маја 2024. године у бањалучком насељу Лауш, када је група лопова на улазу у кућу напала Шајићеву и из руку јој отела торбе у којима је носила 2.000.000 КМ.

У пресуди се наводи да су Твалбеишвили и саучесници пратили мјењачницу и жртву, како би се упознали с њеним навикама. За потребе њеног праћења, али и пресретања и бјекства обезбједили су три аутомобила ”сеат алтеу”, ”пасат” и ”ауди”.

Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

Критични дан Твабеишили је осматрао мјењачницу и видјевши да је Шајићева, с торбама у рукама таксијем кренула кући, обавијестио је Г.П. и још двије особе да се она упутила кући. Саучесници су ”сеатом” дошли у близину њене куће и када је оштећена ушла у двориште, двије особе су истрчале из возила. С леђа су пришли Шајићевој и из руке јој истргнули три торбе у којима се налазило око 2.000.000 марака у разним валутама. Потом су сјели у возило и побјегли.

Новац припадао Изету Бегановићу

Подсјетимо, од украденог новца 1,3 милиона марака припадало је Изету Бегановићу који је, према властитом свједочењу, новац дао својој снаји Јадранки Драгичевић, Јелкиној мајци и власници мјењачнице ”Код Јеле”, да га инвестира. Бегановић је преминуо у априлу прошле године од посљедица тешке болести.

Уставни суд наложио провођење истраге о полицијском злостављању Ное Твалабеишвилија

