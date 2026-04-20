Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио држављанина Грузије Ноу Твалабеишвилија на 10 година затвора због учешћа у крађи 2.000.000 марака од Јелке Шајић, власнице бањалучке мјењачнице.
Пресуда је изречена након што је судско вијеће жалбу одбране одбило као неосновану и у том дјелу потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци.
Дјелимично је уважена жалба оштећене Јелке Шајић, односно њеног адвоката Јадранка Пилиповић и суд је одлучио да је Твалабеишвили дужан да жртви врати 2.020 долара. Ради се о новцу који је код њега пронађени након хапшења. Остатак украденог новца жртви није досуђен и упућена је на парницу са захтјевом за надокнаду штете.
Хроника
Твалабеишвили је оглашен кривим за тешку крађу коју је починио заједно са сународником Г.П. и још двије особе.
Спектакуларна крађа изведена је 14. маја 2024. године у бањалучком насељу Лауш, када је група лопова на улазу у кућу напала Шајићеву и из руку јој отела торбе у којима је носила 2.000.000 КМ.
У пресуди се наводи да су Твалбеишвили и саучесници пратили мјењачницу и жртву, како би се упознали с њеним навикама. За потребе њеног праћења, али и пресретања и бјекства обезбједили су три аутомобила ”сеат алтеу”, ”пасат” и ”ауди”.
Хроника
Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци
Критични дан Твабеишили је осматрао мјењачницу и видјевши да је Шајићева, с торбама у рукама таксијем кренула кући, обавијестио је Г.П. и још двије особе да се она упутила кући. Саучесници су ”сеатом” дошли у близину њене куће и када је оштећена ушла у двориште, двије особе су истрчале из возила. С леђа су пришли Шајићевој и из руке јој истргнули три торбе у којима се налазило око 2.000.000 марака у разним валутама. Потом су сјели у возило и побјегли.
Подсјетимо, од украденог новца 1,3 милиона марака припадало је Изету Бегановићу који је, према властитом свједочењу, новац дао својој снаји Јадранки Драгичевић, Јелкиној мајци и власници мјењачнице ”Код Јеле”, да га инвестира. Бегановић је преминуо у априлу прошле године од посљедица тешке болести.
Хроника
Уставни суд наложио провођење истраге о полицијском злостављању Ное Твалабеишвилија
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму