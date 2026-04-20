Акција ”Блиц”: Откривене три лабораторије за узгој марихуане, заплијењени спид

Огњен Матавуљ
20.04.2026 13:11

Фото: АТВ/илустрација

У акцији ”Блиц” полицијски службеници СИПА ухапсили су мушкарца код кога су откривене три импровизоване лабораторије за узгој марихуане и већа количина наркотика.

Акција је спроведена преко викенда на подручју Мостара, а осумњиченом се на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

Опрема за вјештачки узгој марихуане

”Извршен је претрес стана и покретних ствари осумњиченог при чему су откривене три импровизоване лабораторије за узгој марихуане са комплетном опремом за раст у контролисаним условима као што су електричне инсталације, УВ лампе и вентилатори, табеларни приказ узгоја и одржавање марихуане, термостати за мјерење темепературе и влаге, овлаживач зрака, електрична напа са припадајућим вентилацијским цијевима”, саопштила је СИПА.

Марихуана, спид и микс

Додају да је у претресу откривено 35 стабљика марихуане, високих од 50 до 90 центиметара.

”Пронађено је око два килограма спида, два килограма убраног и осушеног плода марихуане, те око седам килограма материје намијењене за разблаживање спида, такозвани микс. Затим дигиталне ваге, вакумир апарат, мрвилица за марихуану и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, наводе у СИПА.

Осумњичени предат тужилаштву

Додау да је акција ”Блиц” реализована по усменом налогу Општинског суда у Мостару у сарањи са МУП-ом Херцеговачко - неретванског кантона.

”Након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог лице је предато у даљу надлежност Тужилаштва ХНК, под чијим надзором су и спроведене активности на терену”, наводи се у саопштењу.

