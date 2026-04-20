Logo
Large banner

Код дрогираног возача пронађен кокаин

Аутор:

АТВ
20.04.2026 11:25

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Возач из Новог Града чији су иницијали Р. Б. ухапшен је јер је возио под дејством дроге и без важеће возачке дозволе, а код њега је пронађен и кокаин.

Полиција је потом у претресу стамбених просторија које користи Р.Б. пронашла 8,75 грама кокаина.

Полиција ће Окружном јавном тужилаштву у Приједору против Р.Б. доставити извјештај за почињено кривично д‌јело неовлаштена производња и промет дроге, а због кршења Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ уручен му је прекршајни налог, саопштено је данас из Полицијске управе Приједор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПУ Приједор

Полиција

кокаин

Возачка дозвола

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner