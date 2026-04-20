Код дрогираног возача пронађен кокаин

Возач из Новог Града чији су иницијали Р. Б. ухапшен је јер је возио под дејством дроге и без важеће возачке дозволе, а код њега је пронађен и кокаин.
Полиција је потом у претресу стамбених просторија које користи Р.Б. пронашла 8,75 грама кокаина.
Полиција ће Окружном јавном тужилаштву у Приједору против Р.Б. доставити извјештај за почињено кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, а због кршења Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ уручен му је прекршајни налог, саопштено је данас из Полицијске управе Приједор.
