Ухапшен због насиља у породици: Пружао отпор полицији

20.04.2026 09:55

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Мркоњићка полиција ухапсила је лице из ове општине чији су иницијали Д.С, које се сумњичи за насиље у породици те због пружања отпора полицији.

Полиција је у петак, 17. априла, поступајући по пријави, ухапсила лице Д.С, које је приликом хапшења пружило активан и пасиван отпор, одгурнувши полицијског службеника.

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који је наредио да се након комплетирања предмета против Д.С. достави извјештај о почињеним кривичним д‌јелима, саопштено је из ПУ Мркоњић Град

