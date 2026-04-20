Ухапшен због насиља у породици: Пружао отпор полицији

Мркоњићка полиција ухапсила је лице из ове општине чији су иницијали Д.С, које се сумњичи за насиље у породици те због пружања отпора полицији.
Полиција је у петак, 17. априла, поступајући по пријави, ухапсила лице Д.С, које је приликом хапшења пружило активан и пасиван отпор, одгурнувши полицијског службеника.
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који је наредио да се након комплетирања предмета против Д.С. достави извјештај о почињеним кривичним дјелима, саопштено је из ПУ Мркоњић Град
