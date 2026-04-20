Срећа нису падале и главице купуса: Жена просула расол с терасе

Аутор:

АТВ
20.04.2026 11:05

Фото: Gradjanin5/X/screenshot

Свако се једном нашао у ситуацији да из куће или стана мора уклонити остатке зимнице, а посебно нелагодан посао је уклањање остатака киселог купуса, а који због мириса одлаже посао до даљњег. Једна жена је одлучила да га се ријеши просипањем с терасе.

На друштвеној мрежи Икс један од корисника објавио је снимак уз опис "Трстеник центар, с терасе уклањају буре с остацима киселог купуса. Расо наравно преко терасе.."

Жена је тог јутра очигледно устала на лијеву ногу или у намјери да "приштеди" и лијеву и десну одлучила да умјесто непотребног ходања с терасе проспе расол.

Ако је судити о њеном поступку, не би се много узнемирила и да је залила неког од пролазника јер она је свој проблем ријешила, а пролазници могу бити задовољни чињеницом да је просула само воду, а не и да је бацила и по неку преосталу главицу купуса.

Коментари на друштвеној мрежи Икс су различити, од оних шаљивих до жустрих критика.

