Срећа нису падале и главице купуса: Жена просула расол с терасе

Свако се једном нашао у ситуацији да из куће или стана мора уклонити остатке зимнице, а посебно нелагодан посао је уклањање остатака киселог купуса, а који због мириса одлаже посао до даљњег. Једна жена је одлучила да га се ријеши просипањем с терасе.
На друштвеној мрежи Икс један од корисника објавио је снимак уз опис "Трстеник центар, с терасе уклањају буре с остацима киселог купуса. Расо наравно преко терасе.."
Trstenik centar, s terase uklanjaju bure s ostacima kiselog kupusa.— Gradjanin5 (@Gradjanin5) April 19, 2026
Raso naravno preko terase.. pic.twitter.com/dDrAf6oeLm
Жена је тог јутра очигледно устала на лијеву ногу или у намјери да "приштеди" и лијеву и десну одлучила да умјесто непотребног ходања с терасе проспе расол.
Ако је судити о њеном поступку, не би се много узнемирила и да је залила неког од пролазника јер она је свој проблем ријешила, а пролазници могу бити задовољни чињеницом да је просула само воду, а не и да је бацила и по неку преосталу главицу купуса.
Коментари на друштвеној мрежи Икс су различити, од оних шаљивих до жустрих критика.
