Осуђен јер није хтио да учествује у нападу на Србе: Ко је био Маринос Рицидус?

Аутор:АТВ
Коментари:2
Потпоручник Ратне морнарице Грчке Маринос Рицудис осуђен је 21. априла 1999. године на двије и по године затвора /условно на три/ јер је одбио учешће у агресији на СР Југославију, појаснивши да као православац не може да учествује у нападу на један православни народ.
Рицудиса је осудио Војни суд у Пиреју јер је одбио да исплови у Јадран на разарачу "Темистокле", који је учествовао у агресији на СР Југославију.
Поручник Маринос Рицудис посавјетовао се са својим духовником и добио благослов да одбије наређење. То је пренијето и архиепископу атинском Христодулосу, тадашњем поглавару Грчке православне цркве.
Иако Грчка није узела учешће у НАТО коалицији против СР Југославије 1999. године, нити је уступила ваздушни простор, њена војска је морала да буде активна због могућег преношења сукоба, односно кретања "безбједносно интересантних људи".
Влада Грчке је ради тога одлучила да фрегату "Темистокле" упути у Јадранско море. Овај брод је припадао Америчкој ратној морнарици.
Осим Рицудиса, још осам морнара одбило је да се укрца на брод. О томе су обавијештени командант и морнарички суд, након чега је Рицудис ухапшен и осуђен.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве одликовао је Рицудиса, на приједлог патријарха Иринеја.
Рицудису је у згради Патријаршије Српске православне цркве у Београду, 23. јануара 2018. године, уручен Орден Светог цара Константина, преноси Срна
