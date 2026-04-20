Лукашенко: Русија ће употребити читав арсенал оружја бранећи Бјелорусију

Моја је дужност да упозорим своје сусједе – Естонију, Летонију, Литванију, Пољску, можда донекле и Украјину – да их Бог сачува од тога да изврше агресију на Бјелорусију, изјавио је предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко у ексклузивном интервјуу за водитеља РТ-а Рика Санчеза.
Бјелоруски лидер је истакао да не мисли да Американци имају за циљ да ратују против Бјелорусије.
Напротив, додао је он, судећи по контактима које има са људима блиским америчком лидеру Доналду Трампу – не само политичарима, већ блиским људима – разумије да би, чак и ако би Американци пожељели да ратују са Бјелорусијом, то чинили са територије балтичких држава, Пољске и слично.
"И кад сте се већ дотакли те болне теме, заклео сам се да о томе нећу говорити, али ипак. Мој је задатак да упозорим своје сусједе – Естонију, Летонију, Литванију, Пољску, можда донекле и Украјину – да их Бог сачува од тога да изврше агресију на Бјелорусију. Ми не желимо рат. Не намјеравамо да ратујемо с њима. Никакви ратови са територије Бјелорусије против Пољске и Литваније нису могући. Ми не намјеравамо да то чинимо. Ако нас не буду увлачили у овај рат, нећемо морати ни да одговарамо. Ми то не желимо. Али ако ви то желите и будете жељели, ми ћемо се бранити свим средствима која су нам на располагању", поручио је Лукашенко.
Напоменуо је да то не значи да ће већ сутра, ако дође до неког сукоба, ударити нуклеарним оружјем по земљама са чије територије би била извршена агресија на Бјелорусију.
"Имамо довољно другог оружја да се томе супротставимо. Али ако видимо да је угрожено само постојање Бјелорусије, онда не само ми, већ и, у складу са нашим споразумом са Руском Федерацијом, неће бити милости – употребићемо све што имамо", упозорио је бјелоруски лидер.
Објаснио је да је фактор одбране и безбједности Бјелорусије то што је довезао тактичко нуклеарно оружје, као и да то није учинио да би узбуркавао цијели свијет и некога плашио.
"А додајте томе и све што има Руска Федерација. Ми смо њихови најближи савезници", напоменуо је Лукашенко, додавши да је данас за Русију неприхватљиво да изгуби Бјелорусију, јер, ако се некад говорило – непријатељ би онда стајао у Смоленску, надомак Москве.
Како је истакао, Русија и Белорусија су савезници и правно су повезани.
"И Русија је директно изјавила да ће употребити читав арсенал оружја бранећи Бјелорусију. То зна цијели свијет. Америка зна, Европа зна. Зато је сукоб са Бјелорусијом уједно и сукоб са Бјелорусијом и Русијом. На западу Русије већ је формирана одговарајућа групација која ће у истом трену подржати бјелоруску војску. А какво оружје имају – то знате. Зато ми не желимо рат", појаснио је Лукашенко.
Коментаришући изјаве од људи попут њемачког канцела Фридриха Мерца који жели да ојача њемачку војску како би могла да ратује са Русијом, бјелоруски лидер је нагласио да је немогуће да Европљани желе рат против Белорусије и Русије.
"Барем сада, они то не желе. Шта ће бити сутра – вријеме ће показати. Свијет је толико турбулентан, толико непредвидив, да је немогуће знати шта ће бити сутра, а камоли прекосутра. Данас они то не желе. Јер би се за њих лоше завршило. Поготово у тренутку када немају баш добре односе са Сједињеним Америчким Државама. Немају куда да побјегну. А мораће бјежати. Зато не желе сукоб са Бјелорусијом и Русијом, ни под којим условима. У то не вјерујем – без обзира на реторику", закључио је предсједник Бјелорусије, а преноси РТ Балкан.
